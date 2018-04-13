Объем международной почты на Ямале с начала года вырос в два раза

Ямальские почтовики в первом квартале 2018 года доставили жителям более 335 тыс. международных отправлений, что в два раза больше аналогичного показателя за прошлый год.

Значительная доля международных отправлений поступает в округ из Китая благодаря развитию интернет-шопинга.

Наиболее высокая динамика объёмов поступающих международных отправлений характерна для поселков Азовы, Катравожа, Ратты, Тольки. Посылочный трафик в эти населённые пункты вырос в 6 раз по сравнению с предыдущими годами. В 5 раз вырос объем входящей международной почты для жителей Яр-Сале, Красноселькупа, Аксарки, Белоярска, Мыса Каменного, Панаевска.

«Мы связываем такую динамику посылочного трафика с развитием в данных населенных пунктах высокоскоростных каналов интернет-связи и, соответственно, с активным вовлечением жителей в зарубежный интернет-шопинг. Почта России своевременно доставляет все заказы ямальцев, несмотря на географическую удаленность многих поселков. В настоящее время, пока не растаяли зимники, мы увеличили частоту курсирования почтовых маршрутов, чтобы доставить всю почту своевременно», — отметил директор Ямальского филиала Почты России Виктор Степанов