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Объем международной почты на Ямале с начала года вырос в два раза
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Объем международной почты на Ямале с начала года вырос в два раза 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Ямальские почтовики в первом квартале 2018 года доставили жителям более 335 тыс. международных отправлений, что в два раза больше аналогичного показателя за прошлый год.
Значительная доля международных отправлений поступает в округ из Китая благодаря развитию интернет-шопинга.
Наиболее высокая динамика объёмов поступающих международных отправлений характерна для поселков Азовы, Катравожа, Ратты, Тольки. Посылочный трафик в эти населённые пункты вырос в 6 раз по сравнению с предыдущими годами. В 5 раз вырос объем входящей международной почты для жителей Яр-Сале, Красноселькупа, Аксарки, Белоярска, Мыса Каменного, Панаевска.
«Мы связываем такую динамику посылочного трафика с развитием в данных населенных пунктах высокоскоростных каналов интернет-связи и, соответственно, с активным вовлечением жителей в зарубежный интернет-шопинг. Почта России своевременно доставляет все заказы ямальцев, несмотря на географическую удаленность многих поселков. В настоящее время, пока не растаяли зимники, мы увеличили частоту курсирования почтовых маршрутов, чтобы доставить всю почту своевременно», — отметил директор Ямальского филиала Почты России Виктор Степанов.
Ожидания почтовиков завершения посылочного сезона в апреле не подтвердились, сообщили в управлении Макрорегион Урал «Почты России». Международная почта продолжает поступать в регион, объемы и высокая динамика сохраняется. В апреле в аэропорту Кольцово города Екатеринбурга ожидается 12 авиабортов с международной почтой из Китая, что сравнимо с объемами поступившей почты в марте текущего года. В текущем месяце поступит не менее 9 млн международных отправлений. Таким образом, прогнозы о спаде объемов международной почты в апреле не подтвердились. Значительный прирост объемов в апреле вызван мартовскими распродажами на АлиЭкспресс, которые увеличат входящий в Россию трафик на 70-80%.
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