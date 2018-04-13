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Что творится на Стрелке?
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Что творится на Стрелке? 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
На территории Стрелки в Нижнем Новгороде кипят работы. Строители благоустраивают бывший порт, превращая его в цветущий парк. Совсем скоро здесь должны появиться пешеходные и велосипедные дорожки, клумбы и просторные парковки. Корреспондент «В городе N» побывала в одном из самых красивых мест города и узнала, какие работы уже завершены, а какие еще не начинались.
На Стрелке слышатся гомон рабочих и шум строительной техники — работают асфальтоукладчики и экскаваторы.
Будущий облик территории еще невозможно распознать: кругом ровная земля или щебенка.
Дороги в процессе рождения.
Как сообщил в ходе совещания 13 апреля министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов, все дороги, окружающие стадион, закрыты первым слоем асфальта. Общая протяженность этих дорог составляет около 5 км.
Как сообщили нашему агентству в областном правительстве, работы на территории вокруг стадиона «Нижний Новгород» находятся на завершающей стадии и готовы на 95%
«Основные работы мы планируем завершить уже к 30 апреля. К 15 мая будут разбиты клумбы и закончены те виды работ, технология производства которых требует определенного времени. Глава Нижегородской области Глеб Никитин лично контролирует работы на всех этапах», — сообщил Вадим Власов.
«Кроме дорог в завершающей стадии готовности находятся парковки, уложено 1300 кв. метров брусчатки на широкой пешеходной зоне вдоль Волги, готов 1 км (25% объема) велосипедной дорожки. Рабочие готовят клумбы под высадку цветов, которая запланирована на май», — также сообщил Власов.
Кстати, не остались без внимания и пакгаузы, за которые так боролись градозащитники. Рабочие очищают их от ржавчины.
А таким по задумкам архитекторов должен выглядеть парк на Стрелке.
Фото: Полина Троянова
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