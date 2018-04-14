Краснодар лишится 11-го троллейбуса

Краснодаре с 21 апреля перестанет работать 11-й троллейбусный маршрут «Центральный колхозный рынок — ул. Восточно-Кругликовская». В результате анализа в «КТТУ» выяснили, что он мало востребован и дублируется другими маршрутами общественного транспорта.

В частности, фактическое наполнение троллейбусов маршрута №11 в час пик не превышает 15% от номинальной вместимости, а в межпиковое время в салоне троллейбуса могут находиться всего 1–5 человек, что делает его нерентабельным — убытки «КТТУ» по данному маршруту составляют более 1 млн руб. в месяц.

Директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов : «По троллейбусному маршруту №11 курсирует минимальное количество единиц подвижного состава — 5 троллейбусов по будням и 3 — в выходные и праздничные дни. При этом пассажиропоток — крайне низкий. По расчетам МУП „КТТУ“, альтернативные автобусные маршруты, в том числе те, на которых работают автобусы большой вместимости, смогут обеспечить существующие потребности населения в перевозках по данному направлению».

Как отметил Владимир Архипов, не смотря на закрытие 11-го троллейбусного маршрута, ухудшения транспортного обслуживания жителей не произойдет. В частности, прямое транспортное сообщение от остановки «ТЦ „Восточно-Кругликово“ до остановки „ЦКР“ (по пути следования троллейбусного маршрута №11) осуществляют автобусные маршруты №46 „Центральный колхозный рынок — посёлок Плодородный“ и №45 „Железнодорожный вокзал „Краснодар-I“ — микрорайон „Губернский“. Кроме этого, от остановки „ТЦ „Восточно-Кругликово“ до остановки „Ул. им. Филатова“ (ул. Северная) можно доехать на автобусах №№ 47, 48, 51, 58, 78 и 101А.