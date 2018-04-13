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Баста выплатил Децлу 350 тыс. рублей за оскорбления
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Баста выплатил Децлу 350 тыс. рублей за оскорбления 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Рэп-музыкант Василий Вакуленко (Баста/Ноггано) выплатил своему коллеге Кириллу Толмацкому (Децлу) 350 тыс. рублей в качестве компенсации, определенной решением Октябрьского райсуда Ростова-на-Дону, за оскорбления в соцсетях, сообщил представить Децла Роман Лалаян.
«Вакуленко исполнил решение суда, все взыскано через судебных приставов. Деньги направлены на благотворительность», — цитирует Лалаяна РИА «Новости».
Как заявили в Октябрьском райсуде Росова-на-Дону, исполнительный лист после выплаты компенсации должен поступить в региональное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области.
Напомним, в октябре 2017 года Ростовский облсуд отклонил апелляцию Вакуленко на вынесенное в августе решение Октябрьского суда по делу об оскорблениях Толмацкого. До этого Толмацкий подал к Вакуленко четыре иска на 4 млн рублей.
В декабре 2016 года октябрьский райсуд Ростова-на-Дону обязал Вакуленко выплатить Толмацкому 50 тыс. рублей компенсации за оскорбления в соцсетях, хотя изначальные требования истца были 1 млн рублей.
Конфликт в соцсети разгорелся после того, как Толмацкий пожаловался на громкую музыку в ночном клубе, которая мешает спать членам его семьи, и при этом негативно высказался о самих музыкальных произведениях. В ответ Вакуленко обозвал Толмацкого в своем Twitter «лохматым чмо». Газета ВЗГЛЯД подробно описывала конфликт двух реперов.
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