Баста выплатил Децлу 350 тыс. рублей за оскорбления

Рэп-музыкант Василий Вакуленко (Баста/Ноггано) выплатил своему коллеге Кириллу Толмацкому (Децлу) 350 тыс. рублей в качестве компенсации, определенной решением Октябрьского райсуда Ростова-на-Дону, за оскорбления в соцсетях, сообщил представить Децла Роман Лалаян

«Вакуленко исполнил решение суда, все взыскано через судебных приставов. Деньги направлены на благотворительность», — цитирует Лалаяна РИА «Новости»

Как заявили в Октябрьском райсуде Росова-на-Дону, исполнительный лист после выплаты компенсации должен поступить в региональное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области

Напомним, в октябре 2017 года Ростовский облсуд отклонил апелляцию Вакуленко на вынесенное в августе решение Октябрьского суда по делу об оскорблениях Толмацкого. До этого Толмацкий подал к Вакуленко четыре иска на 4 млн рублей.

В декабре 2016 года октябрьский райсуд Ростова-на-Дону обязал Вакуленко выплатить Толмацкому 50 тыс. рублей компенсации за оскорбления в соцсетях, хотя изначальные требования истца были 1 млн рублей.