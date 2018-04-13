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Женщин-лидеров наградили в Нижнем Новгороде
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Женщин-лидеров наградили в Нижнем Новгороде 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
В Нижнем Новгороде 13 апреля были вручены награды женщинам-лидерам, которые добились успехов в бизнесе или общественной деятельности. Поздравил женщин с победой в конкурсе председатель городской думы Дмитрий Барыкин. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.
Лучшим предпринимателем стала Галина Пляскина — генеральный директор ОАО «Хлеб». В номинации «За достижения в социальной сфере» победу одержала Елена Молодцова, которая трудится директором школы № 121. Втрое место в этой же номинации заняли сразу два педагога: директор школы № 52 Елена Поташник и директор Центра детского творчества Автозаводского района Александра Обухова. Заведующая детским садом № 155 Диана Агафонова и директор школы с углубленным изучением отдельных предметов № 85 Татьяна Мацкевич разделили третьем место.
Женщины, занимающие активную жизненную позицию, получили за свои заслуги благодарственные письма городской думы и подарки. Теперь они смогут принять участие в региональных и всероссийских конкурсах и конференциях.
Ранее сообщалось, что в НИУ ВШЭ определен победитель конкурса «Кубка первокурсника».
Фото: пресс-служба городской думы Нижнего Новгорода
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