Женщин-лидеров наградили в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде 13 апреля были вручены награды женщинам-лидерам, которые добились успехов в бизнесе или общественной деятельности. Поздравил женщин с победой в конкурсе председатель городской думы Дмитрий Барыкин . Об этом сообщает пресс-служба гордумы.

Лучшим предпринимателем стала Галина Пляскина — генеральный директор ОАО «Хлеб». В номинации «За достижения в социальной сфере» победу одержала Елена Молодцова, которая трудится директором школы № 121. Втрое место в этой же номинации заняли сразу два педагога: директор школы № 52 Елена Поташник и директор Центра детского творчества Автозаводского района Александра Обухова . Заведующая детским садом № 155 Диана Агафонова и директор школы с углубленным изучением отдельных предметов № 85 Татьяна Мацкевич разделили третьем место.

Женщины, занимающие активную жизненную позицию, получили за свои заслуги благодарственные письма городской думы и подарки. Теперь они смогут принять участие в региональных и всероссийских конкурсах и конференциях.

Ранее сообщалось, что в НИУ ВШЭ определен победитель конкурса «Кубка первокурсника».

Фото: пресс-служба городской думы Нижнего Новгорода