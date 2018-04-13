Скандал после съезда: в Курганской ТПП затянулась смена власти

27 февраля 2018 года состоялся внеочередной съезд членов «Союза „Курганская Торгово-промышленная палата “. Сайт палаты известил, что единогласным решением присутствующих президентом организации вместо Евгения Сочнева был избран Илья Назаренко. Также были избраны новый состав совета, правления и ревизионной комиссии.

С тех пор Илья Назаренко так и не приступил к обязанностям. Потому что для официальной замены руководителя нужно было в течение трех дней копию протокола съезда передать в управление Минюста РФ по Курганской области . Но протокол подписал только председатель съезда, генеральный директор ОАО „Дормаш“ Михаил Федулов. Документ до сих пор не подписала секретарь съезда и одновременно вице-президент ТПП Ирина Пашкова.

Депутат областной Думы и предприниматель Олег Колташов, рассказывая об этом »ФедералПресс» , не скрывал возмущения: «Съезд прошел при необходимом кворуме, из 100 с небольшим членов палаты собрались 70. Все проголосовали за предложенные решения. И теперь не могу добиться, почему нет документов. Пашкова на прямой вопрос упорно молчит».

Новый президент ТПП Илья Назаренко, комментируя ситуацию, сообщил: «Мою кандидатуру согласовало руководство ТПП РФ. Об этом на нашем съезде сообщил Борис Озеров, уполномоченный ТПП РФ по работе с территориальными палатами. И Евгений Александрович это знает. Но на предложение объясниться он заявляет, что не готов со мной говорить. В начале марта он еще подписывал разные документы, хотя его полномочия прекратил съезд. А решения съезда по уставу ТПП вступают в силу незамедлительно. Но Сочнев ссылается на то, что с ним еще не расторгнут трудовой договор. Его решения в марте касались имущества палаты, и это вызывает много вопросов».

Евгений Сочнев сегодня в разговоре по телефону с «ФедералПресс» заявил, что «вопрос решается в юридической плоскости, и комментарий я дам, когда он решится». Но суть вопроса так и осталась загадкой. Связаться Ириной Пашковой не удалось. В приемной ТПП сообщили сначала, что она вышла, а потом уехала. А затем Евгений Сочнев от ее имени заявил, что «Пашкова тоже ничего не будет комментировать, потому что занимается этим как юрист». Он отложил разговор «до тех пор, пока не получу необходимые документы».

«ФедералПресс» будет следить за развитием ситуации.

Фото: Oblast45.ru