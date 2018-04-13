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Ямочный ремонт в Орле закончится к лету
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Ямочный ремонт в Орле закончится к лету 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В областном центре с 15 апреля стартует ямочный ремонт горячим асфальтом, сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на начальника УКХ Светлану Климову.
По её словам сейчас уже идёт ремонт литым асфальтом, который рассчитан на низкие температуры. Дорожные работы, связанные с ямочным ремонтом, планируется завершить к 1 июня.
На содержание дорог и тротуаров в Орле в этом году выделен 231 млн рублей. С недобросовестными подрядчиками ведется претензионная работа. За неисполненные работы «Спецавтобазе» предъявлена претензия на 1,6 млн рублей, «Дорожной службе» на сумму около 2 миллионов.
Мэр Орла Василий Новиков заявил, что будет лично выезжать на объекты и проверять ход работ подрядчиков, сообщили в пресс-службе.
Сообщение Ямочный ремонт в Орле закончится к лету появились сначала на РИА 57.
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