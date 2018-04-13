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О кибербезопасности: Possible Group и Kaspersky Lab создали VR-фильм
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О кибербезопасности: Possible Group и Kaspersky Lab создали VR-фильм 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
Первый интерактивный Science Non-Fiction VR Film запущен агентством Possible Group и «Лабораторией Касперского». По задумке, пользователь проживает судьбу программы от строчки кода до встречи с киберугрозой глобального масштаба.
Ранее «Лаборатория Касперского» разработала сложный, но очень мощный алгоритм защиты данных, который должен уже в ближайшем будущем изменить сам подход к кибербезопасности не только для рядовых пользователей, но и для корпоративных клиентов.
Чтобы доступно объяснить, как он функционирует, Possible Group и Kaspersky Lab разработали проект Enter the HuMachine. VR-фильм, который является частью кампании, позволяет пользователю своими глазами увидеть мир программного кода и потоков данных изнутри.
«Это, конечно, не реклама как таковая. В большинстве отзывов люди описывают это как игру, боевик, симулятор, но только не рекламный ролик. Хотя, если разобраться, то это чистой воды product demo (демонстрация продукта). Только интерактивное и на семь минут.
Если обратите внимание, то в этой истории человек проживает, пропускает через себя судьбу программы, кода, файла. Вы когда-нибудь видели, как выглядит операционная система изнутри? Как программы «учатся»? Как выглядит уничтожение вируса? Да, конечно, для большинства это узнаваемый «визг», но в этот раз мы делали проект далеко не для всех", — рассказывает Артем Филимонов, креативный директор Possible Group.
Креативная команда агентства понимает — обычно в digital пытаются сделать сложные нестандартные проекты, чтобы изумить жюри рекламного фестиваля. Но в то же время признаются, они хотели изумить гиков, нёрдов, кодеров, IT-директоров, которые скучают на выставках, думая, что всё знают.
По словам креаторов, несмотря на всю их техническую подкованность, такие люди — романтики, которые любят красивые баталии, научную фантастику, новые неизведанные миры и компьютерные игры.
«Есть вещи, о которых нельзя рассказать с помощью баннера или преролла, их нужно почувствовать. Желательно на собственной шкуре. Технологии VR — это мощный инструмент для получения уникального опыта. Но для того чтобы человек проникся атмосферой мира вокруг него, он должен быть продуманным и логичным. Самое сложное было держать баланс между необходимостью создать мир, где каждая деталь будет рассказывать о работе реальных алгоритмов кибербезопасности, и не сделать его скучным», — поясняет Марат Арутюнов, креатор Possible Group.
Состав творческой группы:
Kaspersky Lab (клиент)
Possible Group (агентство)
CCO — Влад Ситников Creative Director — Артем Филимонов Creative — Марат Арутюнов Producer — Екатерина Алексеева Art Director — Алексей Комаров Design & Animation — Андрей Красавин, Александр Семенов Website Art Director — Алексей Фетисов Print Art Director — Роман Антонов Video Producer — Сергей Анохин Cameraman — Александр Бутов Account Director — Агунда Баева
Raduga Design (мобильное приложение)
Tech Pipeline Director — Кирилл Клочков Tech Producer — Никита Мосин Developer — Павел Арапов
Sounds Like a Plan (звук и музыка)
Composer — Фил Александров
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