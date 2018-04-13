О кибербезопасности: Possible Group и Kaspersky Lab создали VR-фильм

Первый интерактивный Science Non-Fiction VR Film запущен агентством Possible Group и «Лабораторией Касперского» . По задумке, пользователь проживает судьбу программы от строчки кода до встречи с киберугрозой глобального масштаба.

Ранее «Лаборатория Касперского» разработала сложный, но очень мощный алгоритм защиты данных, который должен уже в ближайшем будущем изменить сам подход к кибербезопасности не только для рядовых пользователей, но и для корпоративных клиентов.

Чтобы доступно объяснить, как он функционирует, Possible Group и Kaspersky Lab разработали проект Enter the HuMachine. VR-фильм, который является частью кампании, позволяет пользователю своими глазами увидеть мир программного кода и потоков данных изнутри.

«Это, конечно, не реклама как таковая. В большинстве отзывов люди описывают это как игру, боевик, симулятор, но только не рекламный ролик. Хотя, если разобраться, то это чистой воды product demo (демонстрация продукта). Только интерактивное и на семь минут.

Если обратите внимание, то в этой истории человек проживает, пропускает через себя судьбу программы, кода, файла. Вы когда-нибудь видели, как выглядит операционная система изнутри? Как программы «учатся»? Как выглядит уничтожение вируса? Да, конечно, для большинства это узнаваемый «визг», но в этот раз мы делали проект далеко не для всех", — рассказывает Артем Филимонов , креативный директор Possible Group.

Креативная команда агентства понимает — обычно в digital пытаются сделать сложные нестандартные проекты, чтобы изумить жюри рекламного фестиваля. Но в то же время признаются, они хотели изумить гиков, нёрдов, кодеров, IT-директоров, которые скучают на выставках, думая, что всё знают.

По словам креаторов, несмотря на всю их техническую подкованность, такие люди — романтики, которые любят красивые баталии, научную фантастику, новые неизведанные миры и компьютерные игры.

«Есть вещи, о которых нельзя рассказать с помощью баннера или преролла, их нужно почувствовать. Желательно на собственной шкуре. Технологии VR — это мощный инструмент для получения уникального опыта. Но для того чтобы человек проникся атмосферой мира вокруг него, он должен быть продуманным и логичным. Самое сложное было держать баланс между необходимостью создать мир, где каждая деталь будет рассказывать о работе реальных алгоритмов кибербезопасности, и не сделать его скучным», — поясняет Марат Арутюнов, креатор Possible Group.

Состав творческой группы:

Kaspersky Lab (клиент)

Possible Group (агентство)

Raduga Design (мобильное приложение)

Tech Pipeline Director — Кирилл Клочков Tech Producer — Никита Мосин Developer — Павел Арапов

Sounds Like a Plan (звук и музыка)

Composer — Фил Александров