На таможне не все спокойно

ФСБ продолжает масштабную операцию по борьбе с коррупцией в ФТС. Обвинения уже предъявлены нескольким высокопоставленным лицам ведомства.

В настоящее время известно, что обвинение предъявлено заместителю начальника Дальневосточной таможни Сергею Федорову . Он подозревается в покровительстве одному из крупнейших бизнесменов региона. Также внимание контрразведчиков привлек замглавы таможенного поста «Морской порт Владивосток Евгений Романенко . Его обвиняют в получении взяток.

Одновременно с этим ФСБ активно разрабатывала высокопоставленных лиц из Северо-Западного таможенного управления . Известно, что служба экономической безопасности УФСБ проводила обыски в кабинете начальника Кингисеппской таможни Сергея Слепухина. Также «сотрудники» наведывались к заместителю начальника Северо-Западного таможенного управления генерал-майору Александру Безлюдскому и в квартиры двух его дочерей. А бывший сотрудник Северо-Западной таможни Захар Сычев после обысков был отправлен под домашний арест с обвинением в передаче взяток.

В конце прошлого года за взятку был задержан начальник Смоленской таможни Иосиф Лужинский. А в Дагестане по делу о контрабанде к ответственности будут привлечены заместитель главы республиканской таможни Араз Галимов и еще трое сотрудников.

Стоит отметить, что пристальное внимание к ФТС возникло на фоне ухудшившейся работы ведомства. По оценкам экспертов, ежегодные потери таможни составляют около двух триллионов рублей. Понятно, что руководству страны хотелось бы, чтобы эти деньги лежали в бюджете.

Кроме того, достаточно серьезную угрозу представляет контрабанда. По подсчетам Евразийской экономической комиссии , из-за серого импорта страны ЕЭС стабильно теряют около 2,7 млрд долларов. Мимо российского бюджета проходит половина этой суммы.

Все это уже привело к тому, что по итогам 2017 года Счетная палата признала работу ФТС неэффективной. Известно, что задолженность участников внешнеэкономической деятельности по уплате таможенных платежей и штрафов за нарушение таможенного законодательства на 1 июля 2017 года составляла порядка 46 млрд рублей.

Таможня по-прежнему остается одной из самых коррумпированных структур. Только в прошлом году в отношении сотрудников ведомства было заведено 135 уголовных дел. К месту пришлись бы слова главы ФТС Владимира Булавина : «Держать пальцы в меде и не облизать их противоречит внутреннему устройству человека».

К слову, Владимир Булавин — выходец из силовых структур, является генерал-полковником ФСБ. По мнению СМИ, нынешний глава ведомства плохо разбирается в делах таможни. По его собственным словам, само назначение на этот пост было совершенно неожиданным. Многие эксперты тоже склонны считать, что он не был готов к этой работе.