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Бывшего арендатора свинокомплекса «Пермский» признали банкротом. Что это значит?
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Бывшего арендатора свинокомплекса «Пермский» признали банкротом. Что это значит? 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Арбитражный суд признал ООО «Свинокомплекс „Пермский“» банкротом и ввел в компании конкурсное производство, чтобы удовлетворить требования кредиторов. В Минсельхозе уверяют, что на работе предприятия это не отразится.
АО «Пермский свинокомплекс» в поселке Майский перешел в краевую собственность в 2012 году. В 2015 году региональные власти нашли инвестора в лице омской компании «Синергия» и передали имущественный комплекс и поголовье ей в аренду сроком на 49 лет. Условием аренды было погашение накопившихся долгов предприятия. Также арендатор должен был вложить в ООО «Свинокомплекс „Пермский“» 8 миллиардов рублей до 2020 года. В 2016 году на предприятии прошла оптимизация, которая вызвала протесты местных жителей и работников СВК. В итоге людей удалось успокоить, но между арендатором и правительством произошел конфликт.
Осенью 2017 года ГК «Синергия» продала акции ЗАО «Синергия», в активе которой ООО «Свинокомплекс Пермский», московской компании «Юрфикон». По данным «Ъ-Прикамье», новые владельцы ЗАО могут быть связаны с оффшором Kalkfeld, перед которым, в свою очередь, имеется задолженность у краевого акционерного общества. Сумма этих обязательств — порядка 300 миллионов рублей. Напомним, АО «Пермский свинокомплекс» является арендодателем производственных мощностей, а ООО «Свинокомплекс Пермский» владеет поголовьем. Сейчас стадо арестовано судом и передано на ответственное хранение акционерному обществу.
— В первоочередных задачах восстановить производственный цикл на свинокомплексе, обеспечить поголовье запасом кормов и своевременно выплачивать сотрудникам АО «Пермский свинокомплекс» заработную плату, — поясняли в декабре 2017 года в краевом Минсельхозпроде. — Поголовье снижаться не будет.
В апреле Арбитражный суд Пермского края признал ООО «Свинокомплекс „Пермский“» банкротом. Решением суда был назначен единственный представитель интересов ООО — внешний управляющий Петр Мосюр. Также суд разрешил ему увольнять сотрудников ООО, включая генерального директора, чтобы сократить расходы компании-банкрота.
— Имущество (свинопоголовье) остается на хранении в АО «Пермский свинокомплекс» в соответствии с условиями, установленными определением Арбитражного суда Пермского края от 27.12.17, вплоть до отмены обеспечительных мер, — говорится в материалах судебного дела.
По словам знакомых с ситуацией источников, экстренное банкротство ООО «Свинокомплекс „Пермский“» может быть связано с желанием краевых властей не допустить новых владельцев (ООО «Юрфикон») до раздела конкурсного имущества, включая поголовье. Кроме того, правительству региона предстоит решить проблему долга государственного АО в размере более 300 миллионов рублей перед кипрским оффшором Kalkfeld Holdings Limited.
— Негативных последствий для АО, связанных с банкротством ООО пока не предвидится, — сообщили 59.ru в краевом Минсельхозпроде.
Ранее мы рассказывали о банкротстве «Мотовилихинских заводов».
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