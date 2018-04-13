Нововоронежскую АЭС посетили менеджеры по культуре безопасности АО «ТВЭЛ»

Компания — единственный поставщик ядерного топлива для российских АЭС. Нововоронежскую АЭС посетили менеджеры по культуре безопасности АО «ТВЭЛ» . Визит состоялся по инициативе принимаемой стороны с целью обмена опытом в сфере совершенствования культуры безопасности. В делегацию из 14 человек вошли представители всех предприятий Топливной компании, находящихся в разных регионах страны. Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. В АО «ТВЭЛ» 2018 год объявлен годом культуры безопасности, в связи с этим на предприятиях компании начинается внедрение системы мотивации и процедуры проведения наблюдений за работой персонала. На Нововоронежской АЭС эти направления развиваются уже 3 года.

— Мы знаем, что на Нововоронежской АЭС существуют лучшие практики применения инструментов в обеспечении безопасности и повышения надежности персонала. Завершая интегрирование процесса управления культурой безопасности в систему менеджмента АО «ТВЭЛ» мы переходим к реализации второго этапа Стратегии развития и совершенствования культуры безопасности. Теперь нам надо настраивать существующую систему и работать с людьми, воспитывать приверженность к безопасности. Приобретение практического опыта проведения наблюдений за персоналом в процессе производственной деятельности для специалистов Топливной компании является очень своевременным, т.к. в настоящее время у нас проходит пилотное опробование стандарта Топливной компании по проведению наблюдений за персоналом», — пояснила цели визита главный эксперт АО «ТВЭЛ» Татьяна Бакунович. В ходе встречи гости обменялись опытом с уполномоченными по культуре безопасности Нововоронежской АЭС. Были затронуты вопросы обеспечения надёжности персонала, снижение и исключение человеческого фактора в производственной деятельности, процедура проведения наблюдений, самооценка, мотивация и вовлеченность персонала.