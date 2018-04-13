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Контрсанкции могут ослабить интерес инвесторов из США к недвижимости в РФ
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Контрсанкции могут ослабить интерес инвесторов из США к недвижимости в РФ 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 13 апр — РИА Недвижимость. Ответные санкции России против США способны ослабить интерес американских инвесторов к российской недвижимости, считают эксперты, опрошенные РИА Недвижимость.
Представители всех фракций Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о контрсанкциях в отношении США. Меры предусматривают приостановку сотрудничества России с США в атомной сфере, авиа— и двигателестроении, запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также запрет на участие в приватизации госимущества американских инвесторов.
Финансовый директор девелоперской компании «А101» Дмитрий Трубников отметил, что на рынке недвижимости России всегда было довольно много инвесторов из США и Европы — в основном в сегменте коммерческой недвижимости, например, торгово-развлекательной инфраструктуры. По его словам, поток иностранных инвестиций замедлился после кризиса 2014 года, но полностью никогда не останавливался, а в последнее время отмечался растущий интерес иностранных инвесторов к офисным объектам.
"Введение ответных санкций, конечно, затруднит для инвесторов из США и, возможно, ряда стран Европы дорогу на российский рынок. Но глобально на интерес иностранцев к российской недвижимости это не повлияет, а поток инвестиций может несколько ослабнуть, но полностью точно не иссякнет", — уверен Трубников.
Председатель совета директоров риелторской компании Kalinka Group Екатерина Румянцева полагает, что санкции ухудшат условия для ведения бизнеса, в том числе в строительной отрасли. Если рубль будет слабеть и дальше, ЦБ РФ может повысить ключевую ставку, и в этом случае ипотека перестанет быть драйвером отрасли, подчеркнула она.
В то же время в крупнейшем российском застройщике жилья "ПИК" считают, что ответные санкции никак не повлияют на рынок жилого строительства России, так как он «не зависит от привлечения иностранных инвестиций».
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