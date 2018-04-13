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Минтруд планирует награждать организации за трудоустройство инвалидов
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Минтруд планирует награждать организации за трудоустройство инвалидов 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Минтруд планирует поощрять организации за трудоустройство инвалидов, а также за создание условий труда, пригодных для сотрудников, у которых есть семьи. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, опубликованном 13 апреля.
"С этого года в конкурс добавлены две номинации: за трудоустройство инвалидов в организации и за лучшие условия труда работников с семейными обязанностями в организациях производственной и непроизводственной сфер", — цитирует пресс-служба слова замминистра труда и соцзащиты РФ Любовь Ельцовой, сказанные на заседании оргкомитета Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».
"Появление в конкурсе новых номинаций позволит многим организациям побороться за титул победителя конкурса и продемонстрировать своё внимание к вопросам корпоративной социальной ответственности", — считает Ельцова. Награждение компаний-победителей состоится 27 апреля в правительстве РФ в рамках заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
На заседании оргкомитета были утверждены победители и призеры конкурса за 2017 год, сообщает пресс-служба Минтруда. Ими стали 42 организации из 28 регионов России.
Ведомство напоминает, что всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится ежегодно с 2000 года. Мероприятие организует Минтруд с участием региональных властей, общероссийских и региональных объединений работодателей и профсоюзов. Конкурс проводится в два этапа: на региональном и федеральном уровнях. Участие в конкурсе — это возможность для организаций продемонстрировать достижения в работе с персоналом, рассказать о способах усовершенствования условий труда, развитии социального партнерства и формировании здорового образа жизни.
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