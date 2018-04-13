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Швейцарский франк упал на фоне санкций против России
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Швейцарский франк упал на фоне санкций против России 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 13 апреля — «Вести. Экономика». Швейцарский франк снизился на этой неделе на фоне обострения геополитической напряженности. За этой распродажей, которая не согласуется со статусом франка как валюты-убежища, могут стоять занервничавшие российские миллиардеры, пишет Bloomberg.
Фото: EPA/TAMAS KOVACS
Курс франка на этой неделе упал по отношению к евро до минимума с января 2015 года. Между тем, иена, также считающаяся безопасным активом, укрепилась на фоне угрозы военных действий США в Сирии и обострения торгового конфликта между США и Китаем. К ослаблению швейцарской валюты могло привести ужесточение санкционного режима в отношении России. Как сообщали «Вести. Экономика», в прошлую пятницу Минфин США опубликовал санкционный список, в который вошли 24 российских чиновника и предпринимателя, а также 14 российских компаний.
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Российские миллиардеры потеряли за день $16 млрд Как санкции к "РусАлу" повлияют на мировую экономику ЦБ Швейцарии: огромная и удивительная прибыль «Сейчас основным драйвером для швейцарского франка являются потоки капитала, а санкции в отношении России затронули швейцарские компании, у которых есть российские инвесторы», — рассказал агентству Bloomberg валютный стратег Credit Agricole SA Мануэль Оливери. В качестве примера он привел компанию Sulzer AG. "Возросшая потребность россиян в ликвидности и отсутствие у них аппетита к тому, чтобы оставлять наличные деньги в Швейцарии, меняет корреляцию франка с восприятием риска", — заявил Оливери. Впрочем, рыночные спекуляции по этому вопросу трудно подтвердить, добавил он. Падение франка сопровождалось резкими колебаниями на других рынках Швейцарии. Акции производителя оборудования Sulzer упали в среду. Но уже в четверг они продемонстрировали максимальный рост за 21 год, после того как компания заявила, что на нее больше не распространяются финансовые ограничения США, поскольку попавший под санкции российский предприниматель Виктор Вексельберг сократил свою долю в компании. Среди россиян, попавших под санкции, Олег Дерипаска, член Совета Федерации Сулейман Керимов, глава ВТБ Андрей Костин, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, Игорь Ротенберг, член правления "Сибура" Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг, гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, председатель правления "Газпромбанка" Андрей Акимов и т. д.
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