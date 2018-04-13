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Минфин РФ надеется возобновить аукционы ОФЗ на следующей неделе
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Минфин РФ надеется возобновить аукционы ОФЗ на следующей неделе 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Минфин РФ надеется, что пик волатильности пройден, и уже на следующей неделе удастся возобновить аукционы ОФЗ, заявил в интервью агентству Bloomberg глава департамента внешнего долга Министерства финансов РФ Константин Вышковский.
"Исходя из сегодняшней ситуации, я не вижу оснований дальше воздерживаться от выхода на рынок. Ситуация несколько ухудшилась на этой неделе, но ничего драматического не произошло", — заявил Вышковский.
Он добавил, что Россия может рассмотреть увеличение программы внутренних заимствований в текущем году, однако министерство не планирует искусственно уменьшать долю нерезидентов. По данным ЦБ РФ, доля нерезидентов на рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) в феврале выросла до 34,2% с 33,9% в январе 2018 года. При этом значение показателя в 34,2% является максимальным за всю историю наблюдений с 1 января 2012 года.
Ранее на текущей неделе Минфин отменил аукционы по размещению ОФЗ 11 апреля в связи с повышенной волатильностью на финансовых рынках.
Российский финансовый рынок 9 апреля резко негативно отреагировал на новые санкции США: индексы Мосбиржи и РТС упали на 8-11%, курс доллара превысил 60 рублей, а евро — 75 рублей. 10 апреля ситуация на валютном рынке продолжила оставаться негативной для рубля: курс доллара достиг 63,95 рубля, а евро поднимался до 78,77 рубля, а 11 апреля курс доллара достигал отметки 65,05 рубля, а евро поднимался до 80,5 рубля.
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