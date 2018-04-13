Минфин РФ надеется возобновить аукционы ОФЗ на следующей неделе

"Исходя из сегодняшней ситуации, я не вижу оснований дальше воздерживаться от выхода на рынок. Ситуация несколько ухудшилась на этой неделе, но ничего драматического не произошло", — заявил Вышковский.

Он добавил, что Россия может рассмотреть увеличение программы внутренних заимствований в текущем году, однако министерство не планирует искусственно уменьшать долю нерезидентов. По данным ЦБ РФ, доля нерезидентов на рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) в феврале выросла до 34,2% с 33,9% в январе 2018 года. При этом значение показателя в 34,2% является максимальным за всю историю наблюдений с 1 января 2012 года.

Ранее на текущей неделе Минфин отменил аукционы по размещению ОФЗ 11 апреля в связи с повышенной волатильностью на финансовых рынках.