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Инвестиции в первый на Юге России завод по переработке сои составят около 1,5 млрд рублей
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Инвестиции в первый на Юге России завод по переработке сои составят около 1,5 млрд рублей 

ТАСС 2 часа назад
МАЙКОП, 13 апреля. /Корр. ТАСС Оксана Гамзаева/. Инвестиции в первый в Южном федеральном округе (ЮФО) завод по переработке сои составят 1,45 млрд рублей, сообщил ТАСС в пятницу представитель Министерства экономического развития и торговли Адыгеи Артур Чич. К строительству предприятия приступят в мае, окончание работ замечено на конец будущего года.
"Первое специализированное в ЮФО предприятие по переработке сои создается на базе бывшего комбикормового завода в станице Дондуковской. После его реконструкции инвестор — фирма «Ошер» — намерена производить соевый шрот в объеме 250 тонн переработанного сырья в сутки. Стоимость проекта оценивается в 1,45 млрд рублей, его реализация позволит создать 150 новых рабочих мест и увеличить налоговые поступления в различные уровни бюджета", — сказал он.
Собеседник агентства уточнил, что инвестиционный проект «Реконструкция завода по переработке сои в Республике Адыгея мощностью 250 тонн в сутки» является для региона приоритетным, его реализация сопровождается органами власти в так называемом «режиме одного окна» — без задержек.
По словам главного инженера инвестпроекта Юрия Попова, для модернизации цехов заказано бельгийское и отечественное оборудование, переработка сои будет осуществляться методом прямой экстракции. «Сегодня поставки из-за рубежа соевой продукции в регионы ЮФО составляют порядка 30%, остальные 70% соевого шрота поставляют на Юг России заводы Калининградской и Белгородской областей. При этом российские производители вывозят из ЮФО сою, у себя перерабатывают и отправляют в наш регион готовую продукцию. Наша цель — полностью обеспечить соевым шротом ЮФО и исключить завоз его из-за границы и заводов средней полосы России», — сказал он.
Потребителями высококачественного шрота из бобов сои, произведенного предприятием, станут животноводческие и птицеводческие предприятия Юга России.
Зерно сои и продукты его переработки являются ценным сырьем для кормов. По данным экспертов, добавление к комбикормам всего 10% соевого шрота значительно повышает продуктивность животных и снижает расход кормов.
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