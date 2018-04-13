На Среднем Урале женщины пропали после встречи с одним и тем же мужчиной

Свердловские следователи выясняют обстоятельства пропажи двух жительниц Каменска-Уральского . Женщины пропали после встречи с одним и тем же мужчиной, об этом сообщает в пятницу, 13 апреля, «АиФ-Урал»

Правоохранители продолжают расследование уголовного дела по статье «Убийство двух и более лиц» по факту безвестного исчезновения двух жительниц Каменска-Уральского — 60-летней Беловой Татьяны Михайловны и 58-летней Усольцевой Нины Ивановны. Согласно материалам дела, перед пропажей женщины встречались с одним и тем же мужчиной.

Как сообщили в пресс-службе областного следственного комитета, в ночь с 1 на 2 мая 2001 года Татьяна Белова была в гостях у подруги на улице Уральская, 27. Около 2 часов ночи она вышла от подруги и направилась домой. Далее у следователей есть несколько предполагаемых версий произошедшего. Женщина могла отправиться на площадь Горького в Каменске-Уральском, чтобы уехать домой на такси или на «частнике». Или же она могла пойти в сторону улицы Октябрьская, чтобы словить попутку. Татьяна Белова могла направиться домой по адресу Челябинская, 39, где временно проживала, или же в поселок Ленинский. При этом женщину сопровождал в этот момент высокий светловолосый мужчина крепкого телосложения.

Вторую пропавшую жительницу Каменска-Уральского — Нину Усольцеву — видели в последний раз 20 апреля 2002 года. Ее также сопровождал высокий светловолосый мужчина крепкого телосложения. Предположительно, он мог передвигаться на белом ВАЗ-2121. Предварительное расследование показало, что женщина могла пропасть в период с 20 по 22 апреля 2002 года. В это время она могла находиться у себя дома по адресу улица Суворова, 35 или в районе улицы Мичурина в Каменске-Уральском. По догадкам следователей, 22 апреля Нина Усольцева собиралась ехать в Екатеринбург

Следователи просят помощи у тех, кому известно что-либо об исчезновении женщин. Также правоохранители напоминают приметы пропавших жительниц Каменска-Уральского.

Татьяна Белова: рост 168 см, лицо треугольное, волосы прямые, рыжие, крашеные, мочки ушей свободные, с проколом, глаза тёмные, в нижней части живота имеется шрам от операции. В момент пропажи была одета в спортивный чёрный костюм из плащёвки и белые кроссовки из кожзаменителя.

Нина Усольцева: рост 165-170 см, лицо овальное, волосы волнистые, светлые, брови дугообразные, нос прямой, губы средней толщины, глаза светлые. На момент исчезновения была одета в чёрный плащ, красную обтягивающую водолазку из шерсти, чёрные брюки, чёрные ботинки, золотые серьги в виде колец.