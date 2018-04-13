Документы на согласование Антипова нижегородским прокурором поступили в областной парламент 

В законодательное собрание Нижегородской области поступили документы на согласование кандидатуры Вадима Антипова на должность прокурора области, подтвердил «ФедералПресс» председатель комитета заксобрания по вопросам государственной власти и местного самоуправления Валерий Осокин.
Кандидатура внесена генеральным прокурором РФ. Комитет по вопросам госвласти и МСУ планирует собраться на заседание в ближайший вторник. Вопрос об утверждении Антипова на должность прокурора области планируется 24 апреля, для этого заседание заксобрания перенесут на два дня раньше (обычно проходят в последний четверг месяца — прим. ред.), рассказал собеседник агентства.
Напомним, что приказом генпрокурора от 22 февраля 2018 года обязанности по вакантной должности прокурора Нижегородской области были возложены на начальника управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Андрея Юмшанова. Он был назначен и. о. прокурора Нижегородской области вместо Евгения Денисова, кандидатуру которого законодательное собрание Нижегородской области согласовало 26 сентября 2017 года.
До последнего времени Вадим Антипов возглавлял прокуратуру Пермского края. Как сообщалось ранее, его преемником может стать Андрей Юмшанов.
Фото: prokuratura.tomsk.gov.ru.