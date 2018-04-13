«Она тлеет, как торфяник»: жители поселка Рубежный потребовали от мэра Самары закрыть свалку

Жители поселка Рубежный пожаловались городским чиновникам на две свалки, которые расположены на въезде в населенный пункт. Со слов собравшихся на встрече с мэром Самары Еленой Лапушкиной , дымящиеся карьеры каждый день встречают их на улице Новосельской. Уже два года пожарные расчеты тушат мусорные завалы, которые тлеют, как торфяники. Но горы отходов разгораются снова и снова.

Со слов местных жителей, поврежденные надгробия выбрасывают в карьер

Елена Лапушкина предложила местным жителям дождаться благоприятных погодных условий. По заверениям мэра, специалисты займутся свалками в ближайшее время.

— Проблема крайне важна. Мы уже обсуждали этот вопрос с начальником ГУ МЧС по Самарской области Олегом Бойко . Мы пока действительно не можем качественно пролить эту территорию. Нам необходимо завозить туда специальную технику и грунт, чтобы ограничить доступ воздуха к тлеющим слоям свалки. Мы будем осуществлять жесткий контроль за транспортом, который может складировать мусор на данном объекте. Наблюдать за территорией мы будем посредством локальной видеосъемки, — поделилась глава самарской мэрии.

Елена Лапушкина отвечает на вопросы обеспокоенных граждан

Со слов Елены Лапушкиной, местные жители неоднократно писали жалобы на сотрудников полиции Куйбышевского района. По их мнению, правоохранители смотрели сквозь пальцы на незаконное складирование бытовых отходов в карьерах.

— Один раз сотрудники МЧС сами задержали водителя самосвала, который отгрузил мусор. Его доставили в отдел полиции и передали в руки сотрудников. Но мужчину отпустили без составления административного протокола, — сообщила Елена Лапушкина.

Местный житель Павел Евсеев не скупился на эмоции. Он потребовал у властей закрыть свалку в кратчайшие сроки.

Мужчина эмоционально обрисовал существующие проблемы

— Если вы ее закроете, то ездить сюда никто больше не будет. Водители не при делах. Ему просто кто-то заплатил деньги, — поделился Павел Евсеев.

Заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии Андрей Христов попытался успокоить жителей Рубежного. Он рассказал, каким образом власти планируют помочь поселку.

Андрей Христов был спокоен и невозмутим

— Глупо скрывать, что свалка существует. Мы будем осуществлять регулярные совместные рейды с сотрудниками департамента и представителями администрации Куйбышевского района. Информация о нарушителях будет попадать в прокуратуру , — рассказал Андрей Христов.

Чиновник пообещал жителям поселка, что вопрос о рекультивации проблемных участков обязательно рассмотрят. Въезд на свалку закроют при помощи блоков или шлагбаума. Также он призвал граждан составить предложение по дальнейшему использованию земли для нужд поселка и города.

Также на встрече с мэром местные жители подняли вопрос о строительстве крематория в Рубежном. О том, что решили делать с проблемным объектом, узнаете из нашего фоторепортажа.