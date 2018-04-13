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В Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова прошла научная конференция, посвященная Дню космонавтики
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В Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова прошла научная конференция, посвященная Дню космонавтики 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Обсуждались актуальные проблемы авиационной и космической медицины, психологической совместимости экипажей космонавтов, особенности их тренажерной подготовки.
На кафедре авиационной и космической медицины Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова прошла межвузовская научно-практическая конференция, посвященная Дню космонавтики.
Открыл мероприятие заведующий кафедрой авиационной и космической медицины доктор медицинских и психологических наук профессор Андрей Благинин.
С основным докладом «Особенности подготовки и медицинского сопровождения космонавта В. В. Терешковой в космическом полете» выступил врач первого отряда космонавтов, преподаватель кафедры авиационной и космической медицины кандидат медицинских наук, доцент Иван Колосов.
На конференции также выступили майор медицинской службы Сабир Омаров, курсант 4 курса 2 факультета Дарья Лукина, курсант 4 курса 3 факультета Игорь Разводовский, студентка Анастасия Мещерякова и магистр факультета психологии Ольга Смирнова.
На форуме обсуждались актуальные проблемы авиационной и космической медицины, медицинского обеспечения подготовки космических полетов, психологической совместимости экипажей космонавтов, особенности их тренажерной подготовки.
В работе конференции принял участие профессорско-преподавательский состав кафедры авиационной и космической медицины, НИЦ академии, специалисты лаборатории авиационной медицины и медицинской службы авиационных частей Западного военного округа, студенты факультета психологии Ленинградского государственного университета, курсанты и слушатели факультетов академии.
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