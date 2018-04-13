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ГД призвала запретить брать американцев на работу в ответ на санкции
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ГД призвала запретить брать американцев на работу в ответ на санкции 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Российские парламентарии предложили запретить работодателям принимать американских граждан на работу.
Ранее Sobesednik.ru писал, что на слушаниях в комитете по иностранным делам американского Сената директор ЦРУ, кандидат на пост главы Госдепа США Майкл Помпео рассказал о тех мерах, которые американская администрация продолжит использовать против России.
Как следует из материалов базы Госдумы, в ответ на ужесточение санкций в отношении РФ депутаты намерены запретить принимать на работу американских граждан.
«Запретить или ограничить в России привлечение к трудовой деятельности в России граждан Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств, поддержавших антироссийские санкции», — сказано в документе.
По мнению парламентариев, такие меры необходимы для защиты прав и свобод россиян, а также интересов и безопасности России.
Уточняется также, что запрет о приеме на работу может коснуться и высококвалифицированных специалистов.
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