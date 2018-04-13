ГД призвала запретить брать американцев на работу в ответ на санкции

Российские парламентарии предложили запретить работодателям принимать американских граждан на работу.

Как следует из материалов базы Госдумы , в ответ на ужесточение санкций в отношении РФ депутаты намерены запретить принимать на работу американских граждан.

«Запретить или ограничить в России привлечение к трудовой деятельности в России граждан Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств, поддержавших антироссийские санкции», — сказано в документе.

По мнению парламентариев, такие меры необходимы для защиты прав и свобод россиян, а также интересов и безопасности России.

Уточняется также, что запрет о приеме на работу может коснуться и высококвалифицированных специалистов.