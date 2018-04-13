Университетские таланты БГТУ им. Шухова вновь нашли своих поклонников

Ежегодный конкурс творчества преподавателей, сотрудников и студентов БГТУ им. В. Г. Шухова «Таланты и поклонники — 2018» состоялся в шестой раз. Почётными гостями мероприятия стали ректор вуза профессор Сергей Глаголев , первый проректор Николай Шаповалов, проректор по безопасности Владимир Борисовский, проректор по культурно-воспитательной и социальной работе Ирина Авилова.

В состав жюри конкурса вошли директор Белгородского государственного центра народного творчества Андрей Дугинов, доцент кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников БГИИК Тамара Хименец, писатель и журналист Станислав Минаков, представитель компании Теле2 Дарья Цветова, генеральный директор «Спа-индустрия» Александр Бредихин

В 2018 году гала-концерт конкурса прошел в международный День космонавтики. И это — не случайно, ведь творчество — это целый необыкновенный мир, который неподвластен земным законам.

Продемонстрировать свои таланты решили не только студенты, но и преподаватели, аспиранты университета. 15 номеров подарили зрителям целый спектр разнообразных эмоций.

Гала-концерт открыл «мини-спектакль» по мотивам сказки «Красавица и чудовище» от старшего преподавателя кафедры «Защита в ЧС» Дарьи Васюткиной и студентов ХТИ. Красочные костюмы любимых с детства диснеевских персонажей, хорошо поставленная хореография и ритмичная музыка не оставили равнодушными никого.

Особое впечатление произвёл вокально-музыкальный номер «Con te partiro» от студентов ИЭИТУС Саби Монтейро и Альвины Кузнецовой под аккомпанементы Д. Б. Кузнецова, преподавателя кафедры ЭА. Проникновенное оперное исполнение доставило невероятное удовольствие слушателям, а аплодисменты долго не смолкали после выступления.

Уровень подготовки участников поразил всех зрителей. Конкур подразумевает соревновательную составляющую, поэтому жюри пришлось сделать нелегкий выбор: определить лучшие номера.

Лучшими из лучших стали: