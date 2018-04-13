«Звездный путь ВоГУ» проложили студенты-гуманитарии

Победой гуманитарного факультета ВоГУ завершился конкурс «Факультет года — 2018». «Битва» студентов развернулась в «Русском Доме» накануне.

Второе место заняли филологи, на третьем — электроэнергетический факультет. Всего — шесть команд-финалистов боролись за звание лучшего факультета. Также в конкурсе участвовали представители Машиностроительного техникума, факультета социальной работы, педагогики и психологии, а также экономического факультета.

Темой конкурса стал «Космос». Участники выступили в трех раундах. В первом каждая команда представила мини-шоу — «визитку» своего факультета. Во втором этапе сразились капитаны команд. Они рассказали о жизни своего «потока» в рамках темы «Полет нормальный». Третий раунд стал музыкальным — каждая команда-участница представила «свою» страну. Их названия ребята «тянули» заранее.