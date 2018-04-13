РФ до конца апреля направит Монголии замечания по техзаданию на РЭО будущих ГЭС на Селенге

ИРКУТСК , 13 апреля. / ТАСС /. Правительство РФ до конца апреля направит Монголии замечания к техническому заданию (ТЗ) на проведение Региональной экологической оценки (РЭО) проектов строительства каскада ГЭС в Монголии на главной артерии Байкала — реке Селенга и на ее притоках, сообщила в пятницу начальник отдела сотрудничества по линии межправкомиссий Минприроды РФ Анна Балакирева в ходе переговоров в рамках заседания Межправительственной российско-монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

В пятницу в Иркутске начала работу двусторонняя подгруппа по научному сопровождению оценки проекта МИНИС (MINIS, проект по поддержке инвестиций в развитие инфраструктуры горнорудной промышленности, в рамках которого производится разработка технического задания на проектирование ГЭС). Ее участникам в течение двух дней предстоит дать оценку подготовленному Монголией ТЗ на проведение РЭО.

"Мы планируем по итогам нашей встречи в течение двух недель свести все замечания и направить их официально по дипканалам монгольской стороне", — сказала она.

Как рассказала Балакирева журналистам, основная цель работающей в Иркутске — «обсудить каждое замечание и заставить наших монгольских партнеров прислушаться к нам, включить эти замечания в техническое задание».

"У нас всегда с монгольской стороной проходят очень сложные переговоры, непростые… Тот факт, что монгольская сторона является инициатором скорейшего проведения такой подгруппы, говорит о том, что наши партнеры настроены на положительный диалог", — добавила представитель Минприроды.

Суть замечаний

По данным руководителя Бурятского регионального объединения по Байкалу, сопредседателя Общероссийской общественной организации «Социально-экологический союз» (РСоЭС) Сергея Шапхаева , к текущим переговорам российская сторона подготовила около 50 поправок. В их числе указание на обязательность учета мнений, высказанных на общественных слушаниях в 2017 году в Бурятии Иркутской области и Монголии. Тогда местные жители и экологи выразили свое мнение по поводу планируемых гидросооружений, в том числе и об обязательности рассмотрения альтернатив гидроэлектросооружениям.

"К сожалению, в подготовленном монгольской стороной техзадании это не в полной мере учитывается. Нет так называемой матрицы ответов на мнения участников проведенных общественных слушаний", — сказал он ТАСС.

Недостаточно прописаны в проекте ТЗ, по его словам, возможные альтернативы ГЭС. Эксперты из Бурятии предлагают рассмотреть вариант совершенствования существующих сопряженных электросетей России и Монголии, с тем чтобы снизить потери при переброске электроэнергии в соседнее государство. Еще один вариант, который предлагают эксперты — строительство солнечно-ветровых электростанций взамен ГЭС.

По данным пресс-службы правительства Иркутской области, ряд замечаний относятся также к таким аспектам как влияние будущих ГЭС на биоразнообразие всего бассейна Байкала и реки Селенга.

Угроза ГЭС Монголия, испытывающая энергодефицит, ранее сообщала о планах по строительству каскада гидроэлектросооружений на главном притоке Байкала — реке Селенге и впадающих в нее реках. Вопрос о строительстве ГЭС обсуждается уже несколько лет. По мнению ученых, это может негативно сказаться на экосистеме озера и самой Селенге, особенно в условиях маловодного периода, наблюдающегося сейчас в бассейне Байкала. Ученые обращали внимание и на сейсмическую опасность территории возможного строительства сооружений.

В начале октября 2016 года стало известно, что вразрез с ранее достигнутыми договоренностями, без проведения общественных слушаний на территории России, Всемирный банк объявил тендер на проведение аукциона на разработку проектов ГЭС «Шурэн» и водохранилища «Орхон» на реках в Монголии. В связи с этим в банк с письмом обратился министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской и просил разъяснить ситуацию. Позже последовал ответ с отрицанием объявления тендера.

Весной и летом 2017 года в России и Монголии были проведены общественные обсуждений проектов. Еще одним шагом в пользу защиты экологии Байкала, по оценкам российских экспертов, стало исключение проведения на данном этапе оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

ОВОС, провести которую предлагала Монголия, по словам Шапхаева, подразумевала безусловность наличия плотин на реках в Монголии. «То есть исполнителей Региональной экологической оценки как бы заранее подталкивали к рассмотрению варианта плотин, — объяснил эксперт. — Мы считаем, что это не очевидно: в процессе работы над РЭО разработчики вполне могут прийти к выводу, что более экономически и экологически целесообразно рассмотреть варианты решения проблемы без ГЭС».