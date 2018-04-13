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Пострадавшим от паводка жителям Калачеевского района выплатят компенсацию
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Пострадавшим от паводка жителям Калачеевского района выплатят компенсацию 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Для оценки ущерба создали мобильные группы. Пострадавшие из-за паводка жители Калачеевского района Воронежской области получат компенсацию. Об этом во время визита в район в пятницу, 13 апреля, сообщил врио губернатора Александр Гусев, передала корреспондент «Вести-Воронеж» с места событий. Сумма компенсации не называется. Но известно, что она будет зависеть от причинённого ущерба. Оценивать ущерб будут специальные мобильные группы. Компенсацию получат не только те жители, которые написали соответствующие заявления, но и те, кто их не подавал. Деньги выплатят пострадавшим вне зависимости от уровня их доходов. Этой весной из-за паводка в Калачеевском районе был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Там вода в реке Подгорная поднялась на 4,4 метра над зимним уровнем, а в домах жителей — на метр. В Калаче затопило более 340 домов и тысячи дворов. Местный житель Насир Шошаев даже снял с высоты птичьего полёта затопленный город и опубликовал эффектный ролик в соцсети. На кадрах видно, что значительная часть Калача оказалась в воде — огороды не видно вообще, машины наполовину скрылись под водой. Александра Камынина, Дарья Крымова
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