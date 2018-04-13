Движение на Троицком мосту ограничат на несколько дней

Движение транспорта по Троицкому мосту ограничат из-за ремонтных работ, сообщает пресс-служба «Мостотреста».

По данным ведомства, с полуночи 16 мая до 06.00 20 апреля будет полностью закрыт проезд по крайним полосам переправы. С полуночи 22 апреля до 23.00 24 апреля водители не смогут проехать по средним полосам в сторону Петроградки и Марсова поля. Общественный транспорт в этот период также не будет ходить по указанным полосам.

Ремонтные работы на Троицком мосту продлятся до 06.00 27 апреля.

Водителей просят быть внимательными при планировании своих поездок.