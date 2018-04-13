Не верь слухам! Читай «ФедералПресс». ПФО. Выпуск № 394

Губернатор скоро вернется в Москву

После выборов 18 марта по Перми прошла очередная волна слухов о скором возвращении губернатора в Москву. Якобы Максим Решетников , отработавший на посту главы региона один год, может оказаться востребован в федеральном правительстве. Слухмейкеры даже отмечали окно возможностей — май и начало июня.

Комментарий: остаюсь в Перми

«Есть долгосрочные планы и большие проекты, по которым началась работа. Постепенно формируем команду. Хочу, чтобы все задуманное приобретало реальные очертания», — развеял сомнения Максим Решетников на встрече с редакторами пермских СМИ.

Критика реконструкции эспланада была заказана

В Перми привыкли к тому, что знаковые проекты вроде переноса галереи или строительства зоопарка десятилетиями топчутся на этапе обсуждения. Поэтому выход на реализацию через считанные недели-месяцы после презентации ввергает профессиональное и экспертное сообщество в шоковое состояние. Кроме того, шепчутся слухмейкеры, огульная критика реконструкции эспланада в части 68 квартала инициирована теми, кто сам рассчитывал выступить проектировщиком или подрядчиком, но оказался не у дел.

Комментариев нет В пермском хореографическом училище сменится директор

В Перми давно говорили о смене директора хореографического училища. По одной из версий, нового руководителя присматривал известный танцор и балетмейстер Николай Цискаридзе , и якобы он отдавал предпочтение юристу ТОиБ Данилу Лобасу. Но, как уверяют слухмейкеры, местные власти настояли на своей кандидатуре, чтобы не отдать училище составной частью академии балета им. Ваганова. Говорят, что отстаивать самостоятельность знаменитого пермского училища и развивать его будет Дарья Соснина, внучка легендарной Людмилы Сахаровой . Соснина сама окончила училище в 1996 году.

Комментарий: уже работает

«Дарья Соснина вчера приступила к работе в новой должности», — рассказали в хореографическом училище.

Комиссия по ликвидации кстовской мэрии не собиралась три месяца

По решению городской думы Кстова его администрация должна была быть ликвидирована еще к концу 2017 года, а полномочия переданы администрации Кстовского района. Однако процесс затянулся, и теперь городская дума продлила его до 4 октября. Говорят, что на протяжении последних трех месяцев комиссия по ликвидации городской администрации не собиралась ни разу.

Комментарий: это не так «Информация не достоверна. Последний раз члены ликвидационных комиссий администрации и комитета (по управлению муниципальным имуществом города — прим. ред.) собирались в конце февраля 2018 года», — сказали «ФедералПресс» в администрации Кстовского района. Там подчеркнули, что каких-либо правовых и хозяйственных последствий задержка в процессе ликвидации городской администрации не имеет, на работе районной администрации не сказывается.

В руководители НПАТ метит перевозчик из Самары

В СМИ просочилась информация о предполагаемом назначении Леонида Шихарева на должность руководителя МП «Нижегородпассажиравтотранс» (НПАТ). Шихарев является директором и владельцем ООО «СамараТрансАвто», который, как считают, связан с крупнейшим в Самаре частным перевозчиком «СамараАвтоГаз». «ФедералПресс» уже писал, что ООО «СамараАвтоГаз» арендовало муниципальный автопарк на ближайшие пять лет. Предполагается, что оно погасит многомиллионные долги муниципального «Пассажиравтотранса» и предоставит рабочие места большей части его сотрудников. Однако эксперты назвали «СамараАвтоГаз» в числе ответственных за бедственное положение «Пассажиравтотранса».

Комментарий: будет другой человек

«Это будет другая фамилия», — сказали «ФедералПресс» в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода. По словам собеседника агентства, она станет известна в начале следующей недели.

Лидер «Новой России» метит в самарские губернаторы

Приезд в Самару лидера «Новой России», директора Института актуальной экономики Никиты Исаева спровоцировал в местных соцсетях слухи его возможном участии в выборах самарского губернатора. Исаев неоднократно критиковал врио губернатора Дмитрия Азарова и на последней встрече с самарскими политиками, общественниками и СМИ вновь заговорил о компетентности действующего главы региона. Исаев подвел своеобразные итоги работы Азарова за полгода и оценил их как неудовлетворительные. При этом выслушал проблемы местных жителей и обещал взять некоторые из них под личный контроль.

Комментарий: возможно

Как и раньше, Никита Исаев не дал прямого ответа на вопрос о своем намерении баллотироваться на пост губернатора Самарской области. Но допустил возможность участия в предстоящих выборах политиков федерального уровня и усомнился в «безоговорочной» победе Дмитрия Азарова.

Михаил Матвеев станет основным противником Дмитрия Азарова на выборах губернатора

Самарцы начали гадать, кто будет основным противником Дмитрия Азарова на губернаторских выборах. Телеграм-каналы делают ставку на руководителя фракции КПРФ в губдуме Алексея Лескина . Политологи считают, что Лескин является формальным лидером коммунистов в областном парламенте и не приметет как самостоятельный политик. По мнению экс-губернатор Самарской области Константина Титова, конкуренцию Дмитрию Азарову на предстоящих выборах составит фактический лидер «красных», оппозиционный депутат Михаил Матвеев.

Комментария нет Сам Михаил Матвеев планы по участию в выборах губернатора Самарской области пока не комментирует.

Хинштейн затмит Азарова перед Кремлем

По информации самарских телеграм-каналов, перед сентябрьскими довыборами в Госдуму федеральный центр произведет рокировку в парламенте. Якобы действующему депутату от Самарской области Надежде Колесниковой предложат министерскую должность в обмен на отказ от мандата в пользу Александра Хинштейна. Он, в свою очередь, откажется от поста советника директора Росгвардии и вернется курировать регион, который временно оставил в 2016 году. Слухмейкеры задаются опросом: допустит ли врио губернатора Дмитрий Азаров сильного конкурента в губернии? Поскольку Хинштейн наверняка завоюет пальму первенства в борьбе с коррупцией, помощи обманутым дольщикам и вкладчикам — в этих темах политик преуспел больше других персон областного масштаба. Если нынешний советник директора Росгвардии, как прежде, «оседлает» эти и другие вопросы региональной повестки, он сможет затмить фигуру Азарова в глазах жителей губернии и Кремля.

Комментария нет Дозвониться до Александра Хинштейна в процессе подготовки материала не удалось. Самарская экс-помощница политика в период его работы в Госдуме Ольга Наумова сообщила, что поддерживает связь с Хинштейном, но не уполномочена комментировать его намерения.

Самарскую психбольницу закроют

Стало известно, что три отделения — № 11, № 14 и № 19 лечебницы Михаила Шейфера провалили проверку противопожарной безопасности. В своем докладе глава ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко назвал эти здания зоной высокого риска, которые не соответствуют требованиям учреждений, которые в них размещены. С инициативой приостановить работу психиатрической больницы выступила в губдуме уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова . «Если не закроете, — а там нарушены абсолютно все нормы, — этот вопрос не сдвинется с мертвой точки», — заявила омбудсмен. Слова уполномоченного разнесли местные СМИ. Слух о скором закрытии лечебницы укоренился в социальных сетях.

Комментарий: не требует закрытия

О том, что закрывать психбольницу нет необходимости, позднее публично сообщил сам Олег Бойко. По его словам, все корпуса больницы оснащены автосигнализацией, которая в случае появления признаков пожара напрямую выводит информацию на пульт пожарным. Кроме того, вплотную к лечебнице примыкает одно из крупнейших подразделений самарского управления МЧС — 9-я специализированная пожарно-спасательная часть.

Игорь Васильев уволит уже третьего руководителя своей пресс-службы

В телеграмм-сообществе появились слухи о том, что пресс-секретарь губернатора Кировской области Яна Страузова может быть уволена. Слухмейкеры сообщили, что для этого уже есть предпосылки: в сети появилось объявление «Полилога» о поиске руководителя пресс-службы. Если это произойдет, то Яна Страузова станет уже третьим уволенным пресс-секретарем главы региона — ранее должностей лишились Юлия Шевцова и Виктор Тереньтьев.

Комментарий: ищут сотрудника

В пресс-службе губернатора подтвердили факт поиска нового сотрудника, однако пояснили, что его возьмут не на замену кому-то, а на открытую вакансию. «Подтверждаю, что мы ищем профессионального, грамотного, оперативного и порядочного человека, знающего специфику информационной работы. Навык работы с различными видами контента, управленческие навыки приветствуются», — сообщила Яна Страузова.

Дело прокоповской ОПГ возобновлено

Кировские СМИ сообщили, что следком возобновил следственные действия в отношении бывших членов банды «Прокоповские». Главаря ОПГ Михаила Прокопьева в декабре 2016 года приговорили к пожизненному наказанию за организацию преступного сообщества, убийства, покушения на убийства и хранения оружия.

Комментарий: идет установление дополнительных эпизодов

«В отношении членов банды «Прокоповские» ведутся оперативно-розыскные мероприятия. Следствие идет с целью установления дополнительных эпизодов. Конкретных уголовных дел пока нет», — сообщили в СУ СК по Кировской области.

Саратовские телеграм-каналы обсуждают возможность кадрового решения по главе Саратова Михаилу Исаеву . Слухмейкеры уже не в первый раз отправляют Исаева в отставку в связи с провальной работой администрации города прошедшей зимой. Наиболее вероятным претендентом на пост главы Саратова называют первого зампреда правительства Саратовской области Вадима Ойкина. В качестве положительных качеств Ойкина телеграмщики называют наличие управленческого опыта (Вадим Ойкин возглавлял ОАО «Облкоммунэнерго» — прим.ред.) и отсутствие склонности к незаконному обогащению.

Комментарий: всего лишь слух

«Это всего лишь слух. Комментировать слухи — дело неблагодарное», — сказали в аппарате Вадима Ойкина.

В Энгельсском районе Саратовской области может произойти крупный скандал. Поговаривают, что нынешний глава района Александр Стрелюхин рассматривает возможность распустить районное собрание депутатов. Дело в том, утверждают слухмейкеры, что действующее собрание было сформировано бывшим главой Дмитрием Лобановым , находящимся под арестом по подозрению в коррупции, под его же интересы. Александр Стрелюхин якобы не справляется с этими депутатами и ищет способы, как законными методами разогнать районный парламент.

Комментарий: он проблем не хочет

Администрация Энгельсского района эту информацию не комментирует. Саратовский политолог Александр Пантелеев говорит, что слышал об этом, но считает, что никаких оснований под этой информацией нет. «Александру Стрелюхину действительно нужно избавиться от „лобановского“ наследия, но он понимает, что по-хорошему поменять районное собрание можно только на выборах. Сам он не пойдет на роспуск собрания, он человек опытный, разумный и проблем не хочет. На радикальные меры он не пойдет», — считает политолог.

На руководство Минэкономразвития Башкирии завели уголовное дело

«Башкомснаббанк» в В Башкирии вновь появились слухи об уголовном деле в отношении ряда высокопоставленных чиновников министерства экономического развития Башкортостана. Дело якобы ведет Главное следственное управление МВД по республике. Фамилии возможных фигурантов не называются. Известно лишь, что речь идет о многомиллионном ущербе государству, причиненном в ходе перевода средств Фонда поддержки малого предпринимательства из банков «Акибанк» «Промтрансбанк» . Последнюю организацию называют близкой к семье Главы республики Рустэма Хамитова . Предполагаемый ущерб — 9,8 млн рублей недополученных процентов из-за размещения средств на менее выгодных условиях.

Комментарий: будем проверять

В пресс-службе МВД по Республике Башкортостан затруднились предоставить оперативный комментарий, но обещали проверить эту информацию. «У нас пока нет комментариев. Нужно проверить информацию», — сказал начальник отдела информации и общественных связей МВД по Республике Башкортостан Максим Родионов

Бытовая техника подорожает, готовьтесь к очередям

По республике ходит упорный слух, что сейчас надо закупать бытовую технику и электронику. Якобы в ближайшее время эти товары значительно подорожают из-за резкого падения рубля по отношению к доллару и евро, ведь большая часть техники на российских прилавках импортного производства. Поэтому в ближайшие дни в магазинах электроники и бытовой техники будет ажиотаж.