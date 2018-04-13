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В КЧР назначили нового главу регионального управления Федеральной службы госрегистрации
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В КЧР назначили нового главу регионального управления Федеральной службы госрегистрации 

ТАСС 59 минут назад
ЧЕРКЕССК, 13 апреля. /ТАСС/. Бывший главный судебный пристав Карачаево-Черкесии 40-летний Марат Урусов возглавил региональное управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, сообщила в пятницу пресс-служба главы и правительства КЧР.
"Глава КЧР Рашид Темрезов поздравил Марата Урусова с назначением на должность руководителя управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Карачаево-Черкесии, куда он был назначен по представлению руководителя региона приказом министра экономического развития России Максима Орешкина", — говорится в сообщении.
Урусов имеет два высших образования — юридическое и экономическое. Окончил юридический факультет Карачаево-Черкесского государственного технологического института и экономический факультет Пятигорского государственного технологического университета.
До назначения возглавлял управление Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесии.
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