В КЧР назначили нового главу регионального управления Федеральной службы госрегистрации 

ЧЕРКЕССК, 13 апреля. /ТАСС/. Бывший главный судебный пристав Карачаево-Черкесии 40-летний Марат Урусов возглавил региональное управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, сообщила в пятницу пресс-служба главы и правительства КЧР.
"Глава КЧР Рашид Темрезов поздравил Марата Урусова с назначением на должность руководителя управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Карачаево-Черкесии, куда он был назначен по представлению руководителя региона приказом министра экономического развития России Максима Орешкина", — говорится в сообщении.
Урусов имеет два высших образования — юридическое и экономическое. Окончил юридический факультет Карачаево-Черкесского государственного технологического института и экономический факультет Пятигорского государственного технологического университета.
До назначения возглавлял управление Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесии.