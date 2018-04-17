МИД Франции: после ракетного удара Сирия не сможет производить химоружие

Он уточнил, что ракетными ударами коалиции западных стран были разрушены «место складирования химического арсенала, центр производства и исследовательский центр».

"Может быть, эти удары откроют возможность найти завтра необходимый консенсус для установления мира, который отсутствует на протяжении семи лет и который необходим для того, чтобы восстановить целостность Сирии", — добавил Ле Дриан.

В ночь на 14 апреля США Великобритания и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе . Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции, атака была отбита советским оружием 70-х годов.

МИД России заявил, что информация о химатаке была вбросом для того, чтобы выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.