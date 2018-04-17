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МИД Франции: после ракетного удара Сирия не сможет производить химоружие
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МИД Франции: после ракетного удара Сирия не сможет производить химоружие 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Сирия больше не сможет производить химическое оружие, передает РИА Новости слова главы МИД Франции Жана-Ива Ле Дриана.
Он уточнил, что ракетными ударами коалиции западных стран были разрушены «место складирования химического арсенала, центр производства и исследовательский центр».
"Может быть, эти удары откроют возможность найти завтра необходимый консенсус для установления мира, который отсутствует на протяжении семи лет и который необходим для того, чтобы восстановить целостность Сирии", — добавил Ле Дриан.
В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции, атака была отбита советским оружием 70-х годов.
МИД России заявил, что информация о химатаке была вбросом для того, чтобы выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
Сирийские власти неоднократно заявляли, что никогда не применяли химоружие, а весь арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.
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