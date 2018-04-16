Не обеспечила ли угроза третьей мировой войны в эти выходные Путину тактическую победу в Сирии? Похоже, что так оно и есть: русские несколько дней мрачно намекали, а порой и истерично кричали, что на американскую ракетную атаку в Сирии ответят эскалационным контрударом, и поэтому американцы выбрали для нанесения удара минимум целей, пытаясь не создавать провокацию.
В субботу утром Путин, что вполне естественно, выразил возмущение и выступил с пустыми угрозами, назвав удары актом «агрессии против суверенного государства, находящегося на переднем крае борьбы с терроризмом» и предупредив, что «история все расставит по своим местам». При этом он сослался на американские интервенции в Югославии, Ираке и Ливии. Но эта пламенная риторика, в которой больше театральности, чем содержания, является пределом непосредственной реакции России или указателем на то, что свой ответ она даст не на поле боя.
Сирийские военные базы и объекты, по которым нанесли удары Соединенные Штаты, Великобритания и Франция, не имеют особого значения для боевых действий России в Сирии, и там не размещаются российские войска и техника. Похоже, что Россия имела некое представление о том, чего следует ожидать. По словам председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Джозефа Данфорда, американские военные не сообщали заранее русским о том, какие цели будут поражены, но они указали на линию «деконфликтизации» между двумя странами, предупредив, где будут действовать западные силы. Но российская газета «Коммерсант» сообщила в субботу, что французское военное командование уведомило российских коллег о предстоящих ударах. (Автор статьи назвал весь этот эпизод «войной по согласию».) В свою очередь, один близкий к режиму Асада руководитель рассказал агентству «Рейтер» (Reuters): «Русские заранее предупредили нас об ударе».
Россия еще в прошлом месяце начала в упреждающем порядке запугивать Запад, вынуждая его ограничить свои военные операции в Сирии. Тогда начальник российского Генштаба Валерий Герасимов выступил с предупреждением о том, что Москва будет сбивать ракеты, запущенные по сирийской территории, и более того, если российские войска окажутся под угрозой, они нанесут ответный удар по пусковым установкам и платформам. В этих словах содержался весьма провокационный намек на то, что Россия будет вести огонь по американским кораблям и самолетам. Другие российские официальные лица вели себя несколько сдержаннее Герасимова, заявляя, что Россия начнет действовать лишь при нанесении прямого удара по ее войскам. А на прошлой неделе российский посол в Ливане сообщил, что будут сбиваться все американские ракеты, а по их пусковым установкам будут наноситься удары.
Это усилило страхи перед прямой конфронтацией между США и Россией. С учетом характеров лидеров двух стран и мощных ядерных арсеналов, которые находятся у них в распоряжении, причин для волнений было немало. Но такие страхи также принесли тактическую пользу Кремлю, поскольку они вызвали тревогу в западных столицах и сплотили российское население перед лицом иностранной агрессии. На прошлой неделе российское государственное телевидение показало своим зрителям кадры бомбоубежищ и рассказало, на сколько хватит продовольствия в случае ядерной зимы (рис, овсянка и сухое молоко лучше, чем гречка и макароны). Это было похоже на то явление, которое я описывал в 2016 году: «Умеренная доза поддельного безумия используется для того, чтобы компенсировать огромную разницу в неядерной военной мощи и экономических силах».
Путин и его генералы наверняка довольны благодаря этой «тактике сумасшедшего» или доводам в пользу сдержанности, с которыми выступил американский министр обороны Джеймс Мэттис. Российское Министерство обороны объявило, что ракетные удары не пересекали «зону ответственности» российских ПВО. (Оно также сказало, что сирийские ПВО сбили 71 из 103 крылатых ракет, запущенных западной коалицией; но можно ли ему верить — ведь это же самое министерство как-то раз попыталось доказать американскую поддержку ИГИЛ (запрещенная в России организация — прим. перев.), опубликовав скриншоты из видеоигры на военную тему с мобильного телефона) В любом случае, это заявление как бы подчеркивает, что здесь не на что даже смотреть.
Без ответа остается один вопрос. Не могло ли быть так, что Россия по молчаливому уговору с Вашингтоном и другими столицами, пообещавшими ограниченную реакцию Запада, получила от Сирии заверения в том, что она в будущем станет воздерживаться от применения химического оружия? В любом случае, это будут пустые обещания, так как Россия должна была стать гарантом достигнутой в 2013 году сделки о том, что все запасы химического оружия будут удалены из Сирии. В равной степени неясно, в какой мере Кремль контролирует Асада. России выгодно показывать, что она играет существенную роль, но правда наверняка намного сложнее. Как бы то ни было, она определенно хочет сохранить видимость мощного и решающего влияния на Асада. Это, а также авиабаза в Хмеймиме являются для нее самыми сильными козырными картами в сирийском конфликте.
Таким образом, Россия оказалась в сложной ситуации, поскольку Асад пытается ликвидировать последние очаги сопротивления повстанцев в своей стране, используя порой жестокие и неразборчивые средства и считая, что цель их оправдывает. Однако применение химического оружия ставит Россию в чрезвычайно неловкое положение и может иметь для нее неприятные последствия. Недавние воздушные удары никак не меняют расстановку сил на поле боя в Сирии и ход войны. А это говорит о том, что открытый российско-американский конфликт из-за Сирии удалось если не предотвратить полностью, то хотя бы отсрочить.
Пока театром российско-американской конфронтации останутся санкции. 6 апреля администрация Трампа ввела новую серию антироссийских санкций, составив более обширный список подпадающих под них российских физических и юридических лиц, и приняв ряд мер против экономики страны в целом. (В результате личное состояние магната металлургии Олега Дерипаски уменьшилось более чем на миллиард долларов, а российский рынок ценных бумаг и курс рубля совершили самое резкое падение после 2014 года, когда были введены санкции из-за Крыма.) Наложив санкции на крупнейшего в России производителя алюминия компанию «Русал», контрольный пакет которой принадлежит Дерипаске, Белый дом по сути дела ввел эмбарго на значительную часть российского экспорта.
Теперь в России обсуждают встречные санкции. Правда, выбор у нее невелик, поскольку у США имеется гораздо больше возможностей для подрыва российской экономики. Это значит, что когда Кремль вводит санкции против Запада, они в итоге негативно отражаются на российском населении. Запретив импорт фармацевтической продукции американского производства, сотрудничество в космосе и по гражданским ядерным программам, Россия не доставит практически никакого дискомфорта Соединенным Штатам, но сама пострадает довольно сильно. Понятно, что отношения между двумя странами пока не достигли самого дна, и что проявленная на прошлой неделе сдержанность (целесообразная со стратегической точки зрения или нет) может не сохраниться.
Джошуа Яффа пишет для издания «Нью-Йоркер», живет в Москве. Он также является научным сотрудником некоммерческой организации «Нью Америка» (New America).