Российская «тактика сумасшедшего» в Сирии предотвращает прямое столкновение с США — пока

Не обеспечила ли угроза третьей мировой войны в эти выходные Путину тактическую победу в Сирии ? Похоже, что так оно и есть: русские несколько дней мрачно намекали, а порой и истерично кричали, что на американскую ракетную атаку в Сирии ответят эскалационным контрударом, и поэтому американцы выбрали для нанесения удара минимум целей, пытаясь не создавать провокацию.

В субботу утром Путин, что вполне естественно, выразил возмущение и выступил с пустыми угрозами, назвав удары актом «агрессии против суверенного государства, находящегося на переднем крае борьбы с терроризмом» и предупредив, что «история все расставит по своим местам». При этом он сослался на американские интервенции в Югославии, Ираке Ливии . Но эта пламенная риторика, в которой больше театральности, чем содержания, является пределом непосредственной реакции России или указателем на то, что свой ответ она даст не на поле боя.

Великобритания и Сирийские военные базы и объекты, по которым нанесли удары Соединенные Штаты Франция , не имеют особого значения для боевых действий России в Сирии, и там не размещаются российские войска и техника. Похоже, что Россия имела некое представление о том, чего следует ожидать. По словам председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Джозефа Данфорда, американские военные не сообщали заранее русским о том, какие цели будут поражены, но они указали на линию «деконфликтизации» между двумя странами, предупредив, где будут действовать западные силы. Но российская газета «Коммерсант» сообщила в субботу, что французское военное командование уведомило российских коллег о предстоящих ударах. (Автор статьи назвал весь этот эпизод «войной по согласию».) В свою очередь, один близкий к режиму Асада руководитель рассказал агентству «Рейтер» (Reuters): «Русские заранее предупредили нас об ударе».

Россия еще в прошлом месяце начала в упреждающем порядке запугивать Запад, вынуждая его ограничить свои военные операции в Сирии. Тогда начальник российского Генштаба Валерий Герасимов выступил с предупреждением о том, что Москва будет сбивать ракеты, запущенные по сирийской территории, и более того, если российские войска окажутся под угрозой, они нанесут ответный удар по пусковым установкам и платформам. В этих словах содержался весьма провокационный намек на то, что Россия будет вести огонь по американским кораблям и самолетам. Другие российские официальные лица вели себя несколько сдержаннее Герасимова, заявляя, что Россия начнет действовать лишь при нанесении прямого удара по ее войскам. А на прошлой неделе российский посол в Ливане сообщил, что будут сбиваться все американские ракеты, а по их пусковым установкам будут наноситься удары.

Это усилило страхи перед прямой конфронтацией между США и Россией. С учетом характеров лидеров двух стран и мощных ядерных арсеналов, которые находятся у них в распоряжении, причин для волнений было немало. Но такие страхи также принесли тактическую пользу Кремлю, поскольку они вызвали тревогу в западных столицах и сплотили российское население перед лицом иностранной агрессии. На прошлой неделе российское государственное телевидение показало своим зрителям кадры бомбоубежищ и рассказало, на сколько хватит продовольствия в случае ядерной зимы (рис, овсянка и сухое молоко лучше, чем гречка и макароны). Это было похоже на то явление, которое я описывал в 2016 году: «Умеренная доза поддельного безумия используется для того, чтобы компенсировать огромную разницу в неядерной военной мощи и экономических силах».

Путин и его генералы наверняка довольны благодаря этой «тактике сумасшедшего» или доводам в пользу сдержанности, с которыми выступил американский министр обороны Джеймс Мэттис . Российское Министерство обороны объявило, что ракетные удары не пересекали «зону ответственности» российских ПВО. (Оно также сказало, что сирийские ПВО сбили 71 из 103 крылатых ракет, запущенных западной коалицией; но можно ли ему верить — ведь это же самое министерство как-то раз попыталось доказать американскую поддержку ИГИЛ (запрещенная в России организация — прим. перев.), опубликовав скриншоты из видеоигры на военную тему с мобильного телефона) В любом случае, это заявление как бы подчеркивает, что здесь не на что даже смотреть.

Без ответа остается один вопрос. Не могло ли быть так, что Россия по молчаливому уговору с Вашингтоном и другими столицами, пообещавшими ограниченную реакцию Запада, получила от Сирии заверения в том, что она в будущем станет воздерживаться от применения химического оружия? В любом случае, это будут пустые обещания, так как Россия должна была стать гарантом достигнутой в 2013 году сделки о том, что все запасы химического оружия будут удалены из Сирии. В равной степени неясно, в какой мере Кремль контролирует Асада. России выгодно показывать, что она играет существенную роль, но правда наверняка намного сложнее. Как бы то ни было, она определенно хочет сохранить видимость мощного и решающего влияния на Асада. Это, а также авиабаза в Хмеймиме являются для нее самыми сильными козырными картами в сирийском конфликте.

Таким образом, Россия оказалась в сложной ситуации, поскольку Асад пытается ликвидировать последние очаги сопротивления повстанцев в своей стране, используя порой жестокие и неразборчивые средства и считая, что цель их оправдывает. Однако применение химического оружия ставит Россию в чрезвычайно неловкое положение и может иметь для нее неприятные последствия. Недавние воздушные удары никак не меняют расстановку сил на поле боя в Сирии и ход войны. А это говорит о том, что открытый российско-американский конфликт из-за Сирии удалось если не предотвратить полностью, то хотя бы отсрочить.

Пока театром российско-американской конфронтации останутся санкции. 6 апреля администрация Трампа ввела новую серию антироссийских санкций, составив более обширный список подпадающих под них российских физических и юридических лиц, и приняв ряд мер против экономики страны в целом. (В результате личное состояние магната металлургии Олега Дерипаски уменьшилось более чем на миллиард долларов, а российский рынок ценных бумаг и курс рубля совершили самое резкое падение после 2014 года, когда были введены санкции из-за Крыма .) Наложив санкции на крупнейшего в России производителя алюминия компанию «Русал» , контрольный пакет которой принадлежит Дерипаске, Белый дом по сути дела ввел эмбарго на значительную часть российского экспорта.

Теперь в России обсуждают встречные санкции. Правда, выбор у нее невелик, поскольку у США имеется гораздо больше возможностей для подрыва российской экономики. Это значит, что когда Кремль вводит санкции против Запада, они в итоге негативно отражаются на российском населении. Запретив импорт фармацевтической продукции американского производства, сотрудничество в космосе и по гражданским ядерным программам, Россия не доставит практически никакого дискомфорта Соединенным Штатам, но сама пострадает довольно сильно. Понятно, что отношения между двумя странами пока не достигли самого дна, и что проявленная на прошлой неделе сдержанность (целесообразная со стратегической точки зрения или нет) может не сохраниться.

Джошуа Яффа пишет для издания «Нью-Йоркер», живет в Москве. Он также является научным сотрудником некоммерческой организации «Нью Америка» (New America).