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Второй по счёту вьетнамский природный заповедник признан национальным достоянием ЮНЕСКО
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Второй по счёту вьетнамский природный заповедник признан национальным достоянием ЮНЕСКО 

Вьетнам сегодня 1 час назад
Фото: Вьетнам сегодня
Природный заповедник Non Nuoc Cao Bang вышел на международную арену всего через два года после своего создания
На заседании исполнительного совета ЮНЕСКО в прошедший четверг национальный заповедник в северной провинции Вьетнама Каобанг был назван новым глобальным геопарком.
Non Nuoc Cao Bang теперь является вторым аналогичным природным парком во Вьетнаме, вместе с карстовым плато Dong Van, расположенном в провинции Хазянг.
«Всемирные геопарки ЮНЕСКО — это целостные географические районы, где природные объекты и ландшафты, имеющие наднациональное геологическое значение, управляются в соответствии с единой общей концепцией защиты, изучения и устойчивого развития», — говорится на веб-сайте Организации Объединенных Наций.
Чтобы попасть на рассмотрение ЮНЕСКО, геопарки должны обладать геологическим наследием международной ценности.
Основанный в 2015 году заповедник Non Nuoc Cao Bang вошел в 127 различных геопарков из 35 стран, которые смогли получить признание ЮНЕСКО за разумное использование природных ресурсов и понимание существующих геологических опасностей в регионе.
В 2016 году Национальный Комитет ЮНЕСКО Вьетнама подал заявку на вступление Cao Bang во всемирную сеть геопарков. Процесс признания, в ходе которого потребовалась неоднократная демонстрация устойчивого развития региона, длился более года.
Парк, расположенный в семи часах езды к северо-востоку от Ханоя, занимает в общей сложности 3000 квадратных километров на границе с Китаем. Считается, что его коллекция ископаемых, осадочных и вулканических пород, и пород карстового ландшафта содержит в себе историю Земли в 500 миллионов лет.
Туризм уже давно является одним из основных направлений в этой области, которая насчитывает более чем 200 культурных и исторических памятников.
Водопад Ban Gioc, самый большой во Вьетнаме, является одниойиз самых популярных туристических достопримечательностей страны. Кроме того, если вы интересуетесь аналогичными природными заповедниками, то вы можете отправиться в Nguom Ngao Cave, Thang Hen Lake и в зону экотуризма phia Oac-Phia Den.
В настоящее время в стране создается сеть национальных геопарков. Помимо Cao Bang и Ha Giang, ещё пять других провинций также планируют создать свои собственные заповедные природные зоны.
Источник: vnexpress.net
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