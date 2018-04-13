Второй по счёту вьетнамский природный заповедник признан национальным достоянием ЮНЕСКО

Природный заповедник Non Nuoc Cao Bang вышел на международную арену всего через два года после своего создания

На заседании исполнительного совета ЮНЕСКО в прошедший четверг национальный заповедник в северной провинции Вьетнама Каобанг был назван новым глобальным геопарком.

Non Nuoc Cao Bang теперь является вторым аналогичным природным парком во Вьетнаме, вместе с карстовым плато Dong Van, расположенном в провинции Хазянг

«Всемирные геопарки ЮНЕСКО — это целостные географические районы, где природные объекты и ландшафты, имеющие наднациональное геологическое значение, управляются в соответствии с единой общей концепцией защиты, изучения и устойчивого развития», — говорится на веб-сайте Организации Объединенных Наций.

Чтобы попасть на рассмотрение ЮНЕСКО, геопарки должны обладать геологическим наследием международной ценности.

Основанный в 2015 году заповедник Non Nuoc Cao Bang вошел в 127 различных геопарков из 35 стран, которые смогли получить признание ЮНЕСКО за разумное использование природных ресурсов и понимание существующих геологических опасностей в регионе.

В 2016 году Национальный Комитет ЮНЕСКО Вьетнама подал заявку на вступление Cao Bang во всемирную сеть геопарков. Процесс признания, в ходе которого потребовалась неоднократная демонстрация устойчивого развития региона, длился более года.

Парк, расположенный в семи часах езды к северо-востоку от Ханоя , занимает в общей сложности 3000 квадратных километров на границе с Китаем . Считается, что его коллекция ископаемых, осадочных и вулканических пород, и пород карстового ландшафта содержит в себе историю Земли в 500 миллионов лет.

Туризм уже давно является одним из основных направлений в этой области, которая насчитывает более чем 200 культурных и исторических памятников.

Водопад Ban Gioc, самый большой во Вьетнаме, является одниойиз самых популярных туристических достопримечательностей страны. Кроме того, если вы интересуетесь аналогичными природными заповедниками, то вы можете отправиться в Nguom Ngao Cave, Thang Hen Lake и в зону экотуризма phia Oac-Phia Den.

В настоящее время в стране создается сеть национальных геопарков. Помимо Cao Bang и Ha Giang, ещё пять других провинций также планируют создать свои собственные заповедные природные зоны.

Источник: vnexpress.net