Эксперты: антиамериканские контрсанкции парализуют экономику РФ

Иван Мельников. В ответ на новые американские санкции власти РФ предлагают ввести ряд ограничений на поставку в Россию товаров и услуг американского происхождения, заявил в пятницу, 13 апреля, первый вице-спикер Госдумы

В законопроекте речь идет о запрете или ограничении ввоза сельхозпродукции, сырья или продовольствия, страной происхождения которого являются США или другие государства, которые поддерживают меры, которые США приняли в отношении РФ.

Речь идет об алкогольной и табачной продукции, прекращении сотрудничества РФ с США в атомной отрасли, авиастроении, ракетно-двигательной отрасли. Будет запрещен ввоз лекарств, запрещено американское технологическое оборудование, «железо» и ПО.

Кроме того, работающим в России гражданам США будет предложено покинуть страну (ясно, что американцы в РФ работают не дворниками).

По словам Мельникова, в Госдуме готовы поддержать эти меры практически единогласно.

Принятие нового пакета «антисанкций» по своим последствиям может превзойти ущерб, который россиянам нанес антиевропейский ответ (запрет еды в 2014 году), но в разных секторах он будет резонировать неодинаково, говорят эксперты.

Лекарства

Что такое запрет на импорт американских лекарств, с ходу не вполне понятно, потому что современная фармакологическая промышленность практически полностью глобализированная, говорит завкафедрой фармакологии Медицинского университета им. Пирогова Иван Козлов

«Какую фармакомпанию ни возьми, вы увидите, что штаб-квартира у нее находится в США, производство субстанций происходит в южной Азии, а готовые лекарства из них создаются в еще каких-то странах. Это вызвано тем, что фармпроизводство очень ядовитое, и в ряде стран его невозможно организовать по национальным стандартам экологической безопасности», — сказал он «Ридусу»

Поэтому понять, какие именно группы лекарств могут подпасть под запрет в России, можно будет лишь после того, как появится непосредственный текст такого закона.

Если речь идет о физическом месте производства лекарств, то запрет коснется лишь очень узкой номенклатуры — в основном, высокотехнологических препаратов для лечения редких генетических заболеваний, которые в экспериментальных объемах производятся в американских лабораториях.

Если же «национальность» лекарств законодатели решат определять по формальному месту регистрации фармакологической компании, тогда этот запрет затронет чуть ли не все крупные фирмы, потому что почти у всех у них юридические адреса — американские, так просто удобнее вести бизнес, подчеркивает Козлов.

У законодателей в данном случае есть очень широкий простор для фантазий, потому что в фармакологии, как и в автомобилестроении, подобрать национальность того или иного производителя можно в зависимости от собственного желания. Какой национальности, к примеру, автомобиль концерна Renault-Nissan, выпущенный на автозаводе в России?

Автопром

Сейчас «национальность» автомобиля принято определять по месту его схода с конвейера, поэтому даже если первоначальное происхождение той или иной марки иностранное, те же Ranault или Ford , бегающие по российским дорогам, уже не считаются французскими или американскими, говорит заместитель главного редактора портала AutoMail.ru Юрий Урюков.

«Самый популярный у нас «американец» по происхождению, Форд, уже очень давно таковым является именно только по своей родословной, потому что его производство локализовано в России в очень высокой степени. Это давно уже не отверточная сборка, а полноценное производство, в том числе таких сложных агрегатов, как двигатели. Более того, даже поддержку его производству осуществляет не головное предприятие в США, а его европейские подразделения», — сказал он «Ридусу».

То есть российские «Форды» — это «внучки» американской компании, и вопрос состоит в том, «до какого колена» российские депутаты решат отслеживать «вражескую кровь» в автопроме.

Гораздо опаснее, если запрет распространится на какие-то комплектующие, производство которых до сих пор в РФ не локализовано, продолжает Урюков.

«К примеру, для автомобилей с АККП и роботизированных коробок передач эти детали поставляются в готовом виде с головных заводов. Возможно, что на те же Форды устанавливаются и какие-то родные микрочипы. Если депутаты сгоряча рубанут по этим комплектующим, это тут же остановит производство автомобилей с такими деталями. И если наладить замену каким-то агрегатам можно и в России, то импортозаместить сложные узлы за разумное время маловерятно. За это время успеют разориться и дилеры, и сами автозаводы встанут на прикол», — предупреждает эксперт.

Авиация и ракетостроение

Единственная сфера, где между РФ и США сейчас осуществляется какое-то сотрудничество в ракетно-космической отрасли — это поставки российских двигателей РД-180, напоминает начальник лаборатории механики и энергетических систем в Санкт-Петербургском национальном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики Павел Булат.

«Если сейчас прекратить сотрудничество в этой сфере, то NASA останется без двигателей к своим ракетам Atlas-V как минимум до 2019 года. После этого срока компания ULA вроде бы должна уже начать изготавливать аналогичные двигатели», — сказал он «Ридусу».

Однако если Россия сейчас разорвет контракт на поставку этих двигателей, это будет означать, что их изготовитель, НПО «Энергомаш» , будет обязано вернуть уже перечисленные заказчиком деньги по контракту. Для российского объединения это будет означать моментальное банкротство, потому что иных заказчиков у него просто нет.

«Поэтому я думаю, что руководители космической отрасли все же отговорят депутатов от этой самоубийственной затеи», — надеется Булат.

Прекращение сотрудничества в области авиастроения будет означать взаимный нокаут, сказал «Ридусу» эксперт по авиапрому Дмитрий Адамидов

«Россия в самом деле может оставить американское авиастроение у разбитого корыта, если прекратит поставки титана в США. Расположенное в Ульяновске предприятие «Ависма» — это для американский самолетостроителей практически единственный поставщик. Если эту «систему жизнеобеспечения» отключить, заменить ее американцам будет нечем — ведь «Ависма» является почти монополистом на мировом рынке титана», — говорит он.

Однако отказ от сотрудничества с США одновременно поставит крест и на проекте российского самолета SJ-100, добавляет эксперт

«Этот самолет состоит из американских комплектующих, в первую очередь авионики, процентов на 70. «Суперджет» ведь и создавался изначально именно как глобальный, распределенный проект, не завязанный на какого-то одного национального производителя. Если сейчас Госдума примет свои антисанкции, все многолетние усилия по созданию лайнера будут выброшены собаке под хвост. Я поэтому убежден, что этот законопроект будет похоронен — ведь иначе будет похорнена и единственная надежа российского авиапрома», — вторит Адамидов питерскому эксперту.

ПО и высокие технологии

Гендиректор компании «1-С Битрикс» Сергей Рыжиков охарактеризовал инициативу Госдумы предельно лаконично: «Эта инициатива предназначена исключительно для дискуссий и риторики; поэтому как-то комментировать ее по существу я не вижу смысла».

Аналитик Telecom Daily Илья Шатилин оказался более разговорчивым, и сказал «Ридусу», что отказ от американского ПО парализует не только российскую экономику, но и обычную жизнь в стране.

«Гораздо проще перечислить те сферы, где используется российское программное обеспечение. Это написанные на базе Linux системы управления воздушным движением в российском воздушном пространстве; это критические важные объекты инфраструктуры вроде АЭС; это какие-то внутрикорпоративные системы, и вся деятельность спецслужб и силовых структур. В общем-то, это почти всё импортозамещение», — перечислил он.

Отказ от американского ПО немедленно прервет функционирование не только пользовательского инструментария вроде персональных компьютеров или браузеров Google Chrome, но и обрушит работу той же самой гражданской авиации — поскольку львиная доля самолетов в эксплуатации российских авиакомпаний — это Boeing и Airbus, куда «родное» (то есть американское) ПО встроено при их изготовлении.

Атомная промышленность

Источник в руководстве корпорации «Росатом» сообщил «Ридусу», что в атомной промышленности смотрят на инициативу депутата Мельникова как на бред, не имеющий никаких шансов воплотиться в закон.

«Агентство «Атомтехноэкспорт» поставляет уран в США в течение 30-т лет. В его экспортном портфеле на сегодня лежит контрактов на поставку урана американским энергокомпаниям на сумму более 6 млрд долларов. И эти контракты расписаны до конца 2020-х годов», — сказал он, добавив, что эти цифры сами по себе являются комментарием на вопрос, ожидают ли в российском атомпроме каких-то последствий от сегодняшней инициативы депутатов.

Табачные изделия

Для российского рынка табачных изделий — а соответственно, для американских поставщиков таковых — введение запрета на импорт будет иметь минимальные последствия, полагает гендиректор ассоциации «Табакпром» Андрей Межонов.

«Российский рынок полностью насыщен табачными изделиями российского производства, и, по моим данным, прямой импорт американских сигарет близок к нулю. Просто надо понимать, что «американские» сигареты, хотя бы самые известные, Marlboro, на самом деле сделаны в России», — раскрыл он «Ридусу» тайну этой марки.