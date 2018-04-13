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Глава Минстроя ожидает рост инвестиций в строительство из-за санкций
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Глава Минстроя ожидает рост инвестиций в строительство из-за санкций 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень считает возможным рост интереса российских инвесторов к строительным проектам на территории России из-за международных санкций.
"В санкциях ничего хорошего нет, но мы можем спрогнозировать, что теперь интерес к внутренним инвестициям, в том числе и в жилье, имеет серьезную перспективу", — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.
При этом отрасль строительства не пострадает от санкций, полагает руководитель министерства. «Мы успели вовремя импортозаместиться, и мы серьезно защищены. Импортные компоненты в стандартном жилье не используется», — добавил министр.
Также руководитель Минстроя не видит рисков для производителей стройматериалов. По словам Меня, основные российские домостроительные комбинаты уже провели серьезную модернизацию производства. Однако покупка оборудования для домостроения представляется министру возможной даже в условиях напряженной международной обстановки.
"Приобрести линии для ДСК в Германии, или итальянские, или китайские не будет представлять никакой сложности. Наши коллеги найдут возможность им продать", — выразил уверенность Мень.
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