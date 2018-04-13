В Ростовской области планируют создать экологический фонд по оздоровлению Дона

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 апреля. / ТАСС /. Экологический фонд, в который будут поступать средства для оздоровления реки Дон и единственного на реке Цимлянского водохранилища, планируют создать в Ростовской области . Об этом сообщил заместитель губернатора региона Виктор Гончаров после заседания круглого стола «Научные, проектные и технологические аспекты оздоровления Цимлянского водохранилища и Нижнего Дона».

"Коллеги сделали предложение — создание фонда, который бы работал на оздоровление реки Дон и Цимлянского водохранилища. В этом фонде будут принимать участие предприятия. Инициатором выступил Южный федеральный университет. Думаю, подключится и Академия наук , региональная корпорация развития", — пояснил он.

По его словам, создание фонда позволит решить вопросы проведения исследования гидросооружений, каналов, загрязнения реки. В фонд должны войти, как считает Гончаров, региональная корпорация развития области и те предприятия, которые оказывают особое негативное влияние на состояние реки — траснпортные и сельскохозяйственные.

Также он сообщил, что планируется создание координационного совещательного органа при правительстве региона, который будет обсуждать вопросы оздоровления Дона. Этот орган, предположительно, возглавит губернатор. По словам экспертов, основная проблема реки Дон — маловодность, решить ее можно при помощи разумного расходования и подготовки гидротехнических сооружений, а также строительством нового гидроузла.

"Самое страшное явление связано с возникновением периодов маловодности — когда два года подряд являются маловодными, в эти годы возможны возникновения проблем с водообеспечением. Каждое десятилетие повторяются маловодные периоды, это нормальное явление. Вопрос в том, научиться жить в таких условиях, прежде всего решать проблемы рационального использования водных ресурсов, разумное расходование, подготовка гидротехнической инфраструктуры, расчистка каналов. Это одни из основных путей решения проблемы в условиях дефицитного бассейна — воды не так много, а потребности высоки", — объяснил директор ФГБУ «Российский информационно-аналитический и научно-исследовательский водохозяйственный центр» Алексей Косолапов

В этом году, по его словам, проблем с водообеспечением населения в регионах — Волгоградской и Ростовской областях, на территориях которых расположено водохранилище — быть не должно, так как за период весеннего половодья в Цимлянское водохранилище поступит около 10-12 кубических километров воды, что считается выше нормы.