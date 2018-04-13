Каким будет Ростов к 2035 году решается уже сегодня

От показателей долгосрочного планирования, четкого взаимодействия в этих вопросах структурных подразделений Администрации города во многом зависит каким будут уровень жизни и качество городской среды у последующих поколений ростовчан.

Об этом шла речь на семинаре-совещании по вопросу формирования приоритетных направлений Стратегии социально-экономического развития города Ростова-на-Дону до 2035 года, состоявшемся под председательством заместителя главы Администрации города по экономике Дмитрия Чернышова

В работе семинара-совещания приняли участие представители разработчиков Стратегии, руководители рабочих подгрупп, руководители и специалисты отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений Администрации города.

Как отметил Дмитрий Чернышов, в ходе первого этапа разработки Стратегии проведен комплексный анализ развития основных отраслей городского хозяйства за последние 5 лет, выявлены основные позитивные тенденции в развитии города. Также определены ключевые конкурентные преимущества и проблемы в различных секторах социально-экономической системы городского хозяйства, выделены основные внешние тренды, возможности и угрозы устойчивому развитию города в стратегической перспективе.

В рамках первого этапа проведено 9 мероприятий по общественному обсуждению Стратегии в каждом районе города с привлечением всех стейкхолдеров. В настоящее время мы приступаем ко второму этапу разработки Стратегии, в результате которого до июня текущего года мы должны определить систему целей города и механизмы по их достижению, — подчеркнул заместитель градоначальника по экономике.

В ходе семинара его участники рассмотрели методологическую схему формирования приоритетных направлений Стратегии социально-экономического развития города Ростова-на-Дону до 2035 года, разработанную специалистами ГАУ РО «РИАЦ».

С ее презентацией на семинаре выступил руководитель ГАУ РО «РИАЦ» Рустам Абдуллаев.

Он отметил, что предложенная схема уже успешно отработана на уровне Ростовской области , и донская столица взяла ее за основу дальнейшей работы над Стратегией.

Дальнейший ход разработки Стратегии будет обсуждаться на последующих семинарах-совещаниях, предусмотрены также организация и проведение форсайт-сессий, мозговых штурмов с участием представителей общественности, бизнеса, научного сообщества и всех заинтересованных жителей Ростова-на-Дону.