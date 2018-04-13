На сколько частей могут распасться США

Сегодня недоброжелатели России любят фантазировать, как будет разваливаться наша страна, при этом, совершенно не обращая внимания на проблемы США . По мнению экспертов, вероятность образования на месте Соединенных Штатов нескольких независимых государств существует.

Даю пять лет Американский экономист и политолог Стивен Коэн отмечает, что предпосылки распада США накапливались десятилетиями. Одна из них — доллар, который являясь международной платежной валютой, тем не менее, ничем кроме военной мощи не подкреплен. Если бы Россия и Китай одновременно отказались от доллара, он бы рухнул, похоронив под собой всю американскую экономику, считает специалист. Кроме этого целостность Соединенных Штатов, по Коэну, расшатывает непомерный военный бюджет и бесконечное вмешательство в дела Ближнего Востока, что настраивает против США весь исламский мир. В феврале 2008 года Коэн заявил, что дает Америке 5 лет, после чего страна вступит в период распада. «Индейцы, пожелавшие отделиться от США, — лишь первый виток сепаратизма, но далеко не последний», заявил политолог. [С-BLOCK] Несмотря на то, что сроки, отведенные Коэном на развал США, уже давно истекли, эксперт не сомневается, что озвученные им проблемы по-прежнему актуальны. Распад США — лишь вопрос времени. Британский историк Арнольд Тойнби , анализируя в 2005 году президентство Буша, заметил, что крах любой империи неизбежен из-за самоубийственных действий ее лидеров. Для Буша это неудачная экономическая политика и развязывание войны в Ираке . При таком подходе сначала из-под влияния Америки будут стремиться выйти ее союзники, создавая собственные региональные альянсы, а в дальнейшем раскол может грозить и самим Соединенным Штатам.

Этнический разлом

Как известно территориальное устройство США в отличие от Советского Союза не пошло по пути национального размежевания, тем не менее, этнические проблемы не миновали и Америку. Профессор географии Тихоокеанского университета Сиэтла Кэтлин Брейден в пример ставит административно-территориальное деление России, где менталитет таков: «этническая граница есть этническая граница, и никуда она не денется». Почему в США считают, что «плавильный котел наций» не разваливается только благодаря деньгам? Почему здесь думают, раз советская империя развалилась, то американская непременно должна выстоять? — задается Брейден, казалось бы, чуждым для Соединенных Штатов вопросом. А ведь каждый американский штат обладает присущими только ему особенностями: культурой, менталитетом, спецификой экономики, опытом непростых взаимоотношений с федеральным центром. Кроме этого, американские штаты отнюдь не однородны по этническому составу — есть территории с преобладанием латиноамериканского, индейского и афроамериканского населения. И это не всегда способствует единению нации.

Первый пошёл

Эксперты полагают, что первым штатом, который «разведется» с США может стать Техас. Этот регион со своей спецификой: здесь узаконено двуязычие (наравне с английским в ходу испанский язык), но главное, сохранена историческая память о годах былой свободы. Сегодня Техас один из самых благополучных и богатых штатов, второй по территории (после Аляски ) и второй по населению (после Калифорнии). С государством Техас, несомненно, будут считаться все соседи, полагают эксперты. Именно в Техасе в наибольшей степени процветают сепаратистские настроения. Представитель Техасского национально движения (ТНД) Натан Смит надеется, что «скоро народ Техаса решит, оставаться ли в составе США или получить независимость. На данный момент мы ведем обсуждение, работаем с государственными представителями. ТНД ищет сторонников», — с оптимизмом смотрит в будущее Смит. Представитель ТНД добавляет, что в случае отделения Техаса от Америки Россия получит нового торгового партнера с меньшими ограничениями на торговлю, а также новых зарубежных политиков, которые будут выражать интересы и мнения техасцев, а не правительства США.

Вспомнить прошлое

Согласно данным исследования государственного департамента США, на сегодняшний день в Америке насчитывается несколько «оплотов сепаратизма». Помимо упомянутого Техаса серьезную обеспокоенность властей вызывает деятельность индейских организаций, направленная на создание собственного государства. Территории, занимаемые аборигенами народа сиу, среди которых доминируют индейцы племени Лакота, довольно обширны — внушительные части штатов Небраска, Южная Дакота, Северная Дакота, Монтана и Вайоминг. Следующий очаг — Калифорния. Здесь самое высокое в США налогообложение, что порождает даже среди наиболее обеспеченной части населения рост недовольства. На настроениях возмущенных сложившейся ситуацией масс успешно играют активисты Калифорнийской сепаратистской партии. Как это ни парадоксально, но один из главных сторонников независимости Калифорнии — ее губернатор Арнольд Шварценеггер . [С-BLOCK] Нью-Йорк . В 2006 году член городского совета самого крупного мегаполиса США Питер Валлоне предложил воссоздать «Вольный город Нью-Йорк», каким он был в середине XIX века. На удивление инициативу Валлоне поддержала почти половина членов городского совета. Решение принято не было, однако, звоночек для официального Вашингтона тревожный. Дальше — самая северо-восточная окраина США, штат Мэн . Здесь уже давно действует авторитетное движение «Свободу Мэну», поддерживаемое согласно соцопросам 20% населения, среди которых вице-губернатор штата. А в кулуарах местной администрации всерьез обсуждают варианты создания Нью-гемпширской республики. Название придумали и в Вермонте, глотнувшем свободы еще в XVIII веке, — Вторая Вермонтская республика или Республика Зелёных Гор. И снова в числе группы поддержки вице-губернатор штата, а вместе с ним и член сената от Вермонта.

На шесть частей

В 2009 году российский политолог в прошлом аналитик КГБ Игорь Панарин заявил, что Соединенных Штатов в том виде, в каком они существуют сегодня, в скором времени не будет. Причина банальна: экономика США является «пирамидой», и она обязательно рухнет, что может привести к распаду страны. И начаться этот процесс, со слов Панарина, грозит «с хаоса, насилия и голода». Эксперт выделяет шесть отдельных частей, которые могут возникнуть на месте некогда мощного государства: Калифорнийская Республика, Центральная Североамериканская Республика, Атлантическая Америка, Республика Техас, Аляска и Гавайи. Причем, независимость этих регионов будет не долгой. Рано или поздно, согласно Панарину, они будут поглощены другими государствами: Калифорния подчинится Китаю, Аляска уйдет России, Гавайи могут быть поделены между Китаем и Японией , Центральная Североамериканская Республика станет частью Канады , Техас достанется Мексике , а Атлантическая Америка присоединится к Европейскому Союзу

Как они еще не распались?

Экономисты не понимают, как США до сих пор держатся на плаву, ведь экономика страны уже много лет находится в состоянии падения? Весной 2009 года международными экспертами был отмечен «тотальный и перманентный кризис», который превосходит по масштабам Великую депрессию. Из 50 штатов США 48 были признаны дотационными, а вероятность краха американского автопрома тогда была определена в 75%. Многими подмечено, что сегодня американской общество находится на грани психологической катастрофы: массовые расстрелы в школах и общественных местах, резкое обострение расовой нетерпимости, сексуальные скандалы — все это свидетельствует о том, что в стране может произойти социальный взрыв. Статистика свидетельствует: еженедельно в США совершается почти 700 убийств, свыше 2000 изнасилований и более 13000 ограблений. Исследования показали, что каждый второй американец употребляет психотропные препараты на фоне тотальной депрессии. Но что еще более страшно, Америку охватила настоящая опиумная чума: каждый день от передозировки умирает почти 150 человек.

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