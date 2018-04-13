Ремонт в будущих помещениях IT-куба планируется начать этим летом

Сергей Воропанов. Первый детский центр IT-творчества «IT-cube» организуют на базе Детско-юношеского центра «Лидер» на Разина, 25. Дизайн-проекты уже готовы. Кабинеты оборудуют современным оборудованием — в зависимости от образовательной направленности. Объем предстоящих работ оценил Мэр Вологды

Казанью и Под «апгрейд» попадут 500 кв. метров помещений детско-юношеского центра «Лидер». Появятся там коворкинг-центр, лекторий, шахматная гостиная, медиатека и серверная. Это станет возможным благодаря государственной программе «Развитие образования». Напомним, в декабре «Лидер» подал заявку на предоставление федерального гранта, заручившись поддержкой города и области. По результатам конкурсного отбора Вологда вошла в пятерку городов наравне с Нижним Новгородом, Астраханью Краснодаром , где будет реализован проект IT-куб.

«IT -куб — это современное направление, и самое главное, что дети будут обмениваться опытом с другими городами. Я думаю, что это шаг вперед, однако у нас сжатые сроки, в которые необходимо будет провести ремонтные работы, а объем работ очень большой. К началу учебного года работы должны быть закончены. Помимо федерального финансирования, также предполагается софинансирование области и города. Так, к федеральным 10 млн рублей добавится еще порядка 10 млн Почти половина из них — частные инвестиции, остальные средства областного и муниципального бюджета. Совместными усилиями мы должны создать настоящий центр научно-технического прогресса», — подчеркнул Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Базовый формат образовательного процесса — проектная деятельность. Проекты будут реализованы внутри кубов, а потом выйдут на совместный межкубовый уровень. Такие проекты будут носить формат законченных научных исследований или инженерно-технической разработки. Уже с сентября ребята начнут воплощать идеи в жизнь. А с 1 мая в «Лидере» начнется запись на следующий учебный год.

«В год здесь будет заниматься 400 детей, в последующие годы планируется обучать 450 и 500 человек. Это только те дети, которые будут заниматься по программам. Они краткосрочные — от месяца до 4-х. Поэтому у ребенка будет возможность закончить обучение в одном кубе и перейти в другой. Наша цель — выстроить процесс так, чтобы ребенок к нам пришел в 5 лет и ушел в 18 лет», — рассказала директор детско-юношеского центра «Лидер» Ольга Вертугина.

Сейчас в «Лидере» занимается более 1600 человек, 500 из них посещают кружки технической направленности — это робототехника, стендовое, историческое, авиа-моделирование, радиодело. Эти направления также останутся в учебном центре, и дети смогут продолжить свои занятия, однако в других помещениях.

«IT-cube» будет еще одной площадкой дополнительного образования для развития детей в сфере интернет-технологий. Сейчас она является одной из приоритетных в экономике города. А такие проекты позволяют со школьной скамьи готовить будущие профессиональные кадры. Неслучайно этот учебный год в школах Вологды посвятили высоким технологиям. Для ребят разного возраста прошло несколько десятков мероприятий, благодаря которым школьники ближе познакомились с информационными технологиями. Итоги IT-учебного года подвели на фестивале «IT-поколение: цифровое будущее», который состоялся в рамках IX Межрегионального IT-форума.