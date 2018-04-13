Минстрой: половину российских городов планируется благоустроить в ближайшие пять лет

КРАСНОЯРСК , 13 апреля. / ТАСС /. Минстрой РФ планирует в ближайшие пять лет сделать комфортными и благоустроенными половину российских городов. Об этом сообщил на Красноярском экономическом форуме замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис.

"Наша идея, которую мы обсудили уже с министром, она заключается в следующем: вот как в IQ — нижнюю планку поставим, ниже которой быть плохо. И для себя поставим общую задачу, чтобы мы за ближайшие пять лет из нижней этой планки вывели как минимум половину наших городов", — сказал Чибис в ходе круглого стола «Городские агломерации и крупные города Сибири: как запустить перезагрузку?».

Ранее он сообщил, что в России в ближайшие годы планируется появление не менее трех «городов-гениев» в рамках программы «Умный город». В ходе своего выступления на круглом столе форума он особо отметил сибирские города, которые, по его, мнению, имеют все возможности для того, чтобы в ближайшие годы войти в их число.

Проект Минстроя «Умный город» вошел в госпрограмму «Цифровая экономика», в рамках проекта министерство намерено систематизировать уже имеющиеся ИТ-решения по формированию комфортной городской среды и разработать механизмы их внедрения на территории всей страны. Принципы создания «умного города» включают в себя управление транспортными и пешеходными потоками, «умное ЖКХ», качество управления городскими ресурсами, комфортную и безопасную среду и экономику сервиса. Минстроем также предложено ввести своего рода IQ для городов с определенным количеством баллов, увязав это с объемом субсидирования регионов по благоустройству.

Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — «Россия 2018-2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.