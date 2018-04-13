Подготовку мусульман Дагестана к хаджу обсудили в Правительстве

Ильяс Умаханов коснулся вопросов совершенствования организации хаджа.

«Новые требования, с одной стороны, выдвигаются саудовскими властями, с другой — рынком авиационных перевозок. Это очень чувствительные вопросы, и от них зависят комфортные условия пребывания наших паломников в хадже, в том числе настроение, социальное самочувствие, а также оптимизация затрат на организацию хаджа. Прежде всего, речь идет о транспортировке, новых требованиях и задачах, которые имеются в этой связи», — сообщил он.

Отметим, что за последние 10 лет 145 тысяч жителей Дагестана совершили хадж. По словам Умаханова, российская хадж-миссия признана одной из лучших саудовскими властями.

Врио Председателя Комитета по свободе совести, взаимодействию с религиозными организациями республики Магомед Абдурахманов рассказал о ходе подготовки.

«Как и в предыдущие года, в этом году аккредитованным туроператором для проведения хаджа стала компания ООО «Марва-тур». На сезон было выделено 8600 мест для проведения паломничества из 20,5 тысячи общей квоты по всей стране», — подчеркнул он.

Подготовленные турмаршруты на заседании предоставил Генеральный директор «Марва-тур» Булат Курбанов. «Мы разработали три маршрута, которыми могут воспользоваться паломники: „Эконом комбинированный“, „Эконом прямой“ и „Стандарт“. Все они разнятся по ценовой категории и перечнем услуг. Средняя стоимость хаджа в этом году не сильно изменилась по отношению к прошлому году», — сообщил он.