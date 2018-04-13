Стремительный рост: 16 успешных стартапов 2018 года

Москва , 13 апреля — «Вести. Экономика». Многие из нас неоднократно слышали о так называемых компаниях-единорогах. Это компании, капитализация которых превысила сумму в $1 млрд за короткий срок Больше всего таких компаний в сфере IT, и эти компании должны предложить рынку что-то революционно новое, чтобы добиться такого быстрого успеха.2018 год начался совсем недавно, однако эксперты уже сейчас называют 16 стартапов, которые можно причислить к единорогам. Ниже мы расскажем о них подробнее. Canva

Это австралийская компания, предоставляющая графическим дизайнерам новую платформу с интуитивным интерфейсом. Год основания: 2012Инвестиции: $96 млнТекущая стоимость: $1 млрдЧем занимается: Canva помогает выполнять проекты графического дизайна с помощью легкой в использовании программы. Meicai

Это китайская компания, созданная как приложение, которое объединяет фермеров и рестораны. Год основания: 2014Инвестиции: $477 млнТекущая стоимость: $2.8 млрдЧем занимается: Meicai переводится как «покупать овощи», это приложение, которое можно устанавливать на недорогих телефонах. С его помощью китайские фермеры могут продавать свежую продукцию напрямую в рестораны в своем регионе. Caocao Zhuanche

Это китайская компания, которая имеет собственный парк электрокаров и гибридных автомобилей в Китае . Год основания: 2015Инвестиции: $380 млнТекущая стоимость: $1.6 млрдЧем занимается: Caocao предлагает услуги такси, аренды автомобилей и другие подобные услуги. Cabify

Доминиканская республика и Это компания, которая предлагает услуги по типу Uber, однако она работает исключительно в испано— и португалоговорящих странах, таких как Эквадор Португалия . Год основания: 2011Инвестиции: $410 млнТекущая стоимость: $1.4 млрдЧем занимается: конкурентным преимуществом Cabify являются отношения между местным бизнесом и клиентами, которые, по словам компании, позволяют честно платить водителям. Snowflake

Эта компания предоставляет корпорациям возможность хранить и анализировать данные с помощью аппаратного и программного обеспечения, основанного на облачном хранении. Год основания: 2012Инвестиции: $473 млнТекущая стоимость: $1.8 млрдЧем занимается: Snowflake помогает крупным компаниям сохранять данные с использованием облачных технологий. HeartFlow

Это компания, работающая в области медицинских технологий, которая получила финансирование от таких инвесторов, как US Venture Partners и GE Ventures. Год основания: 2007Инвестиции: $467 млнТекущая стоимость: $1.5 млрдЧем занимается: HeartFlow занимается разработкой инструментов, которые помогают врачам анализировать заблокированные коронарные артерии без инвазивной хирургии. MedMen

Это крупнейших продавец марихуаны в Южной Калифорнии. Год основания: 2010Инвестиции: $57 млнТекущая стоимость: $1 млрдЧем занимается: MedMen имеет 18 пунктов распространения марихуаны в Южной Калифорнии, Лас-Вегасе и Нью-Йорке . OrCam

Это компания, расположенная в Иерусалиме , которая в течении последних 8 лет занимается разработкой технологий для людей с нарушениями зрения. Год основания: 2010Инвестиции: $130 млнТекущая стоимость: $1 млрдЧем занимается: OrCam создает технологии, которые позволяют людям с нарушением зрения слышать напечатанный текст, различать продукты и узнавать лица. DoorDash

Эта компания не так давно получила $535 млн от SoftBank. Год основания: 2013Инвестиции: $722 млнТекущая стоимость: $1.4 млрдЧем занимается: DoorDash оказывает услуги по доставке еды на дом, она связывает клиентов и рестораны. Nubank

Бразильская финансовая компания Nubank развивалась очень быстро. Всего за год прибыль стартапа выросла втрое, а клиентская база увеличилась вдвое. Год основания: 2013Инвестиции: $329 млнТекущая стоимость: $1 млрдЧем занимается: Nubank предлагает кредитные карты без комиссии, которые управляются только с помощью мобильного приложения компании. UIPath

Она помогает компаниям автоматизировать рутинные задачи. Год основания: 2005Инвестиции: $149 млнТекущая стоимость: $1.1 млрдЧем занимается: UI Path специализируется на автоматизации процессов и предоставляет услуги по записи и автоматизации рутинных офисных задач на компьютере. Компания считается первой компанией-единорогом в Румынии . Douyu

Китайская игровая платформа Douyu имеет 13 млн активных пользователей. Год основания: 2005Инвестиции: $1.1 млрдТекущая стоимость: $1.5 млрдЧем занимается: Douyu — это игровая и развлекательная платформа. Qutoutiao

Всего менее чем за два года китайский развлекательный сайт Qutoutiao смог привлечь инвестиции на сумму $100 млнГод основания: 2016Инвестиции: $100 млнТекущая стоимость: $1.4 млрдЧем занимается: Qutoutiao — новостное и развлекательное приложение, которое рассказывает о коротких сенсационных новостях. Samsara

Среди крупнейших инвесторов Samsara, которая только в марте смогла привлечь инвестиции в размере $50 млн, такие компании, как Andreessen Horowitz и General Catalyst. Год основания: 2015Инвестиции: $130 млнТекущая стоимость: $1.4 млрдЧем занимается: Samsara создает сенсоры с подключением к интернету, которые позволяют передавать такие данные, как место расположения, температуру на грузовиках — это особенно важно при развитии индустрии автономных перевозок. Tempus

Чикагская компания Tempus использует клинические данные, чтобы улучшить лечение от рака. Год основания: 2015Инвестиции: $210 млнТекущая стоимость: $1.1 млрдЧем занимается: Tempus собирает молекулярные и клинические данные, чтобы разработать более эффективное лечение для раковых больных. Intercom

Компания Intercom смогла привлечь почти четверть миллиарда долларов за три года. Год основания: 2015Инвестиции: $240 млнТекущая стоимость: $1.3 млрдЧем занимается: Intercom помогает компаниям связываться с клиентами с помощью системы передачи сообщений.