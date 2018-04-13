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Агентство А-ТАК нанимает нового CEO и проводит ребрендинг
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Агентство А-ТАК нанимает нового CEO и проводит ребрендинг 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
Ася Ибрагимова
Бывший PR-директор event-агентства DEPARTAMENT Ася Ибрагимова заняла должность CEO коммуникационного агентства А-ТАК, сообщила она на своей странице в Facebook. В ее глобальные задачи будет входит релонч агентства (в том числе сменится название агентства), усиление текущего вектора работы по коммуникациям и PR для технологических компаний и IT-стартапов, а также развитие нового направления работы с блокчейн-проектами и криптоиндустрией — международного PR и продвижения ICO.
Последние четыре года Ася Ибрагимова занимала должность PR-директора event-агентства DEPARTAMENT, ранее в разные года отвечала за продвижение и внешние коммуникации digital-агентства Pichesky и креативного агентства Red Keds. В 2014 году участвовала в перезапуске бренда объединенной компании «Афиша-Рамблер-SUP» на позиции бренд-менеджера Rambler&Co.
Ксения Чабаненко, основатель А-ТАК (экс-глобальный коммуникационный директор Mail.Ru Group, сейчас работает в Кремниевой долине США):
У Аси есть чрезвычайно важное профессиональное качество, которое я так редко встречаю у российских PR-специалистов — глубокое понимание того, как коммуникационные идеи и PR-стратегии будут работать на достижение целей бизнеса. Это именно то, что сегодня нужно клиентам PR-агентств. Особенно, в такой динамичной и конкурентной среде как блокчейн-индустрия и криптопроекты. А-ТАК уже сделал несколько подобных проектов и под руководством Аси Ибрагимовой это направление усилится.
Агентство А-ТАК был основан в 2008 году Ксенией Чабаненко и Еленой Минц. Оно специализировалось на работе с IT-компаниями и, в первую очередь, со стартапами. За время работы клиентами агентства были Groupon, AddVenture, Aviasales, Островок, Ozon, Amediateka, Softline Ventures Partners, Accenture, AlterGeo, GreedGain, Propy, 33 Слона и пр.
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