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Эксперт назвал возможный запрет на поставки двигателей РД-180 в США подарком Илону Маску
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Эксперт назвал возможный запрет на поставки двигателей РД-180 в США подарком Илону Маску 

Rambler News Service 41 минуту назад
Возможное введение запрета на поставки ракетных двигателей РД-180 в США в рамках ответных мер на санкции станет подарком для американского предпринимателя Илона Маска, сообщил RNS член экспертного совета при правительстве России Андрей Ионин.
«В случае прекращения поставок РД-180 в США мы просто сделаем подарок Илону Маску, который тут же заместит ракету Atlas 5, для которой поставляются наши двигатели, на свою ракету Falcon 9. NASA на этом даже денег сэкономит, потому что запуск Atlas стоит около $150 млн, а запуск Falcon Маск продает за $90-$100 млн Соединенным штатам вообще ничего не будет, они этого даже не заметят. Это не санкции, это мы себе в ногу выстрелим», — сказал Ионин.
По его словам, возможное прекращение поставок российских ракетных двигателей может привести к большим трудностям в сотрудничестве Москвы и Вашингтона в космосе.
«Надо понимать политические последствия: космонавтика остается, во многом, последней нормальной связью между нашими странами, ее трогать не надо, по крайней мере американцы несмотря ни на что ее никогда не трогали. В таком случае, следующим шагом логично будет вообще разорвать все отношения в космосе, а это значит завершение проекта МКС», — сказал эксперт.
Ранее в пятницу председатель комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин сообщил РИА «Новости», что в случае принятия закона об ответных мерах РФ на антироссийскую политику США Москва перестанет поставлять ракетные двигатели РД-180.
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