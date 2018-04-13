Поэты из Крыма стали лауреатами всероссийской премии Гумилева

СИМФЕРОПОЛЬ , 13 апр — РИА Новости Крым . В Симферополе в Крымской республиканской универсальной научной библиотеке имени И. А. Франко прошла церемония награждения лауреатов Всероссийской литературной премии имени Николая Гумилева . Об этом РИА Новости Крым сообщил председатель Крымской республиканской организации Союза писателей России Владимир Сорокин.

Награждение состоялось в рамках торжественного открытия XIII Международного Гумилевского поэтического фестиваля «Коктебельская весна-2018».

Всероссийская премия имени Николая Гумилева учреждена Союзом писателей России в 2008 году. Кандидатами на ее присуждение выдвигаются поэты, чье творчество отвечает трем требованиям: высокий художественный уровень творчества; соответствие духу поэзии Гумилева — романтическое восприятие событий, философское осмысление жизни, патриотизм; вклад в пропаганду творчества поэта.

До 2018 года вручение премий проводилось ежегодно в Коктебеле 15-го апреля — в день рождения Николая Гумилева — возле памятника поэту.