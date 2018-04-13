Поэты из Крыма стали лауреатами всероссийской премии Гумилева 

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости Крым. В Симферополе в Крымской республиканской универсальной научной библиотеке имени И. А. Франко прошла церемония награждения лауреатов Всероссийской литературной премии имени Николая Гумилева. Об этом РИА Новости Крым сообщил председатель Крымской республиканской организации Союза писателей России Владимир Сорокин.
Награждение состоялось в рамках торжественного открытия XIII Международного Гумилевского поэтического фестиваля «Коктебельская весна-2018».
По словам Сорокина, в этом году лауреатами премии стали поэтесса из Бахчисарая Лариса Афанасьева, поэт из Керчи Алексей Вдовенко, председатель Орловской областной организации Союза писателей России Андрей Фролов и глава Брянской областной организации СП России Владимир Сорочкин. Глава Крымской организации Союза писателей отметил, что премия не имеет денежной составляющей. «Есть только дипломы и удостоверения (лауреатов — ред.)», — уточнил он.
Всероссийская премия имени Николая Гумилева учреждена Союзом писателей России в 2008 году. Кандидатами на ее присуждение выдвигаются поэты, чье творчество отвечает трем требованиям: высокий художественный уровень творчества; соответствие духу поэзии Гумилева — романтическое восприятие событий, философское осмысление жизни, патриотизм; вклад в пропаганду творчества поэта.
До 2018 года вручение премий проводилось ежегодно в Коктебеле 15-го апреля — в день рождения Николая Гумилева — возле памятника поэту.
Первыми лауреатами премии стали поэт из Коктебеля Вячеслав Ложко и председатель Всероссийской академии поэзии, секретарь Союза писателей России, поэт Валентин Устинов. В разные годы лауреатами премии становились и другие крымские литераторы: Ольга Бондаренко, Ольга Иванова, Владимир Бушняк, Анатолий Масалов.