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Мень не увидел рисков для строительной отрасли России от введения контрсанкций
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Мень не увидел рисков для строительной отрасли России от введения контрсанкций 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Глава Минстроя Михаил Мень заявил, что он не видит никаких рисков для строительной отрасли России в случае введения ответных санкциях в отношении США. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Мы успели вовремя импортозаместиться и сейчас практически полностью защищены. Не видим никаких рисков, и у нас нет никаких опасений", — сказал Мень.
Он также подчеркнул, что при строительстве стандартного жилья не используется никаких импортных материалов и технологий.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.
Ранее в Госдуме рассказали подробности об ответных мерах России на санкции США.
Как стало известно, ответные санкции России затронут Украину.
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