Мень не увидел рисков для строительной отрасли России от введения контрсанкций

Глава Минстроя Михаил Мень заявил, что он не видит никаких рисков для строительной отрасли России в случае введения ответных санкциях в отношении США . Об этом сообщает РИА «Новости».

"Мы успели вовремя импортозаместиться и сейчас практически полностью защищены. Не видим никаких рисков, и у нас нет никаких опасений", — сказал Мень.

Он также подчеркнул, что при строительстве стандартного жилья не используется никаких импортных материалов и технологий.

Ранее в Госдуме рассказали подробности об ответных мерах России на санкции США.