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Супруга Елизаветы II выписали из больницы
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Супруга Елизаветы II выписали из больницы 

Вести.Ru 1 час назад
96-летнего герцога Эдинбургского выписали из лондонского госпиталя короля Эдуарда VII, где ему успешно провели операцию по замене тазобедренного сустава. Мужа Елизавета II госпитализировали 3 апреля, операция состоялась на следующий день. Здоровью принца Филипп ничто не угрожает, сообщает британская телерадиокомпания BBC.
У выезда из больницы герцога Эдинбургского ждали журналисты и рядовые жители Лондона. Филипп поблагодарил собравшихся за добрые слова. Муж Елизаветы II продолжит курс реабилитации в Виндзорском замке.
В мае 2017 года стало известно, что герцог Эдинбургский принял решение прекратить участие в публичных мероприятиях. Елизавета II полностью поддержала решение мужа. В последний раз на людях принц Филипп появился в августе, когда наблюдал за парадом королевских морских пехотинцев. При этом он продолжает сопровождать королеву, когда она присутствует на публике.
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