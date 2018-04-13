Супруга Елизаветы II выписали из больницы

96-летнего герцога Эдинбургского выписали из лондонского госпиталя короля Эдуарда VII, где ему успешно провели операцию по замене тазобедренного сустава. Мужа Елизавета II госпитализировали 3 апреля, операция состоялась на следующий день. Здоровью принца Филипп ничто не угрожает, сообщает британская телерадиокомпания BBC

У выезда из больницы герцога Эдинбургского ждали журналисты и рядовые жители Лондона. Филипп поблагодарил собравшихся за добрые слова. Муж Елизаветы II продолжит курс реабилитации в Виндзорском замке.

В мае 2017 года стало известно, что герцог Эдинбургский принял решение прекратить участие в публичных мероприятиях. Елизавета II полностью поддержала решение мужа. В последний раз на людях принц Филипп появился в августе, когда наблюдал за парадом королевских морских пехотинцев. При этом он продолжает сопровождать королеву, когда она присутствует на публике.