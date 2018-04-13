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Предприятия «ЛУКОЙЛА» в Пермском крае посетили сто школьников со всей России
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Предприятия «ЛУКОЙЛА» в Пермском крае посетили сто школьников со всей России 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В рамках проекта Международного Ломоносовского клуба делегация старшеклассников совершила турнепод названием «Ломоносовский обоз» и посетила производственные объекты крупных промышленных городов Урала. По программе путешествия, которое составило в общей сложности 1224 километра, ребята побывали в пяти регионах и 14 населенных пунктах. Участникам проекта показали лучшие промышленные производства, познакомили с вузами и возможными будущими работодателями.
Столица Прикамья стала финальной точкой на карте маршрута, участникам продемонстрировали нефтегазовую вертикаль и весь процесс от добычи нефти до сбыта нефтепродуктов, рассказали о процессах переработки и инновациях, научно-техническом развитии лукойловских предприятий, работе с молодежью и перспективах развития отрасли в регионе. «Мы проехали по всему Уралу — Тюмень, Тобольск, Челябинск, Екатеринбург, Нижний Тагил — и, конечно, не могли обойти стороной Пермь с ее промышленным потенциалом. В «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» ребята своими глазами увидели, как добывается нефть, ощутили всю силу инноваций лукойловцев на АЗС нового поколения, а на заводе — масштаб производства. Тёплый приём и насыщенная программа пермских нефтяников запомнятся нам надолго», — сказал организатор проекта Владимир Скрипниченко. Самое значимое событие для участников «Ломоносовского обоза» пройдёт в Пермском государственном национальном исследовательском университете: там состоится публичная защита творческих работ участников.
Справка «ФедералПресс»: Международный Ломоносовский клуб — общественная организация, созданная при поддержке общественных деятелей, политиков, ученых и предприятий с целью поддержки талантливой молодежи.
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