Предприятия «ЛУКОЙЛА» в Пермском крае посетили сто школьников со всей России

В рамках проекта Международного Ломоносовского клуба делегация старшеклассников совершила турнепод названием «Ломоносовский обоз» и посетила производственные объекты крупных промышленных городов Урала. По программе путешествия, которое составило в общей сложности 1224 километра, ребята побывали в пяти регионах и 14 населенных пунктах. Участникам проекта показали лучшие промышленные производства, познакомили с вузами и возможными будущими работодателями.

Тобольск, Челябинск, Столица Прикамья стала финальной точкой на карте маршрута, участникам продемонстрировали нефтегазовую вертикаль и весь процесс от добычи нефти до сбыта нефтепродуктов, рассказали о процессах переработки и инновациях, научно-техническом развитии лукойловских предприятий, работе с молодежью и перспективах развития отрасли в регионе. «Мы проехали по всему Уралу — Тюмень Екатеринбург , Нижний Тагил — и, конечно, не могли обойти стороной Пермь с ее промышленным потенциалом. В «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» ребята своими глазами увидели, как добывается нефть, ощутили всю силу инноваций лукойловцев на АЗС нового поколения, а на заводе — масштаб производства. Тёплый приём и насыщенная программа пермских нефтяников запомнятся нам надолго», — сказал организатор проекта Владимир Скрипниченко. Самое значимое событие для участников «Ломоносовского обоза» пройдёт в Пермском государственном национальном исследовательском университете: там состоится публичная защита творческих работ участников.