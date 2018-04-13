«Уровень воды в домах доходил до 1,5 метров». В Калаче начинают оценивать ущерб от паводка

Местные жители признаются, что сил на борьбу со стихией не осталось. Регион начинает приходить в себя после небывалого паводка. Сейчас затопленными остаются 25 населённых пунктов. Там, куда пришла большая вода, люди уже подсчитывают, во сколько им выльется половодье. Между тем сегодня региональные власти пообещали — ущерб компенсируют всем пострадавшим. Но после оценки потерь, заявил врио губернатора Александр Гусев в пятницу, 13 февраля. Глава региона также побывал на месте строительства новой районной больницы и детского сада, оценил реконструкцию школы №6.

Новые стены будущего спортзала и столовой почти готовы. А вокруг старого здания школы возвели монолитную подпорную стену. Внутри заканчивают отделку. Здесь уже появились новые окна, водопровод и отопление, проложены сети электропроводки и интернета. В двухвековом здании Вознесенского храма появится Центр духовно-нравственного воспитания. Дети и родители с нетерпением ждут новоселья.

— В настоящий момент детей распределили между тремя школами Калача. Организован подвоз обучающихся, но все в надежде, что 1 сентября 2018 года мы вернемся к себе, — рассказала директор школы №6 Галина Кузнецова . Возвращаются в своё жильё и пострадавшие от паводка калачеевцы. В доме Татьяны Малевой больше недели уровень воды доходил до полутора метров. До сих пор вместо огорода настоящее озеро. Женщина на встрече с Александром Гусевым просит помочь сделать водоотвод.

Пик паводка в Калаче пришелся на 5 апреля. Тогда вода перешагнула рубеж в 6,5 метров. Затоплены более 350 домов. Большинство не успели спасти вещи и бытовую технику, у некоторых погибли и домашние животные. Потеряны запасы в подвалах. — Какой порядок можно навести? Тут всё плавало, уже сил у меня не хватает всё собрать в кучу! — пожаловалась одна из горожанок Александру Гусеву, а также добавила, что местные чиновники сегодня ей в помощи отказали.

Везде ждут помощь от государства — не только финансовую. После такого потопа дома нужно спасать от плесени — необходима санитарная обработка. Например, в Новой Усмани река так вышла из берегов впервые за последние 35 лет, рассказывали местные жители. Оборону держали до последнего — мешками с песком. Сейчас в домах вода стоит уже неделю. — Захожу в комнату, наступаю на пол и «бульк» под ламинатом. Вода пошла снизу — наступаешь на ламинат, оттуда фонтанчиком вода. Тут бесполезно было что-то сделать, — рассказал житель Новой Усмани Дмитрий Клыгин. Все пострадавшие от паводка дома обойдет специальная комиссия, оценит ущерб и примет решение о выплатах, заявил глава региона Александр Гусев. Введение режима ЧС диктует новые правила — компенсацию получат все пострадавшие, независимо от уровня дохода. — Ппозавчера мы обошли 105 домовладений — определяем зону ущерба, уточнил глава Калачеевского района Николай Котолевский. Деньги выделят из резервного фонда. А вот о сумме компенсаций говорить пока рано — нужно оценить потери. У кого-то сгорел холодильник, а где-то рухнула стена дома.