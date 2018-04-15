Ещё
США предупредили Россию о подготовке новых санкций, пишут СМИ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США предупредили Россию о подготовке новых санкций, пишут СМИ 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Посол США в Москве Джон Хантсман передал в российский МИД письмо, в котором сообщается, что американские власти готовят новые санкции в отношении России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
В первой части письма излагаются мотивы силовой операции, которую США и их союзники провели в Сирии. В Вашингтоне твердо убеждены, что в применении химического оружия в Думе виноваты сирийские власти. В связи с этим американское руководство считает, что мировому сообществу следует предпринять шаги, чтобы остановить Асада.
Вторая часть письма уведомляет, что Вашингтон готовит новый пакет санкций против Москвы «за поддержку сирийского режима».
В ночь с 13 на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в Сирии, выпустив более ста ракет, большую часть из которых успешно сбили сирийские системы ПВО. Поводом для атаки стали сообщения о применении сирийскими властями химического оружия, несмотря на то, что никаких доказательств так и не было представлено.
РИА Новости: последние новости
Общежитие НИИ в Дамаске пострадало в результате удара западной коалиции Цивилев рассказал, как отреагировал на предложение возглавить Кузбасс МИД: угрозы применения силы против Сирии - нарушение международного права
Комментарии  Ещё 54 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США изменили условия вывода войск из Сирии130
Отсчет пошел. Киев решает судьбу договора с Москвой234
США накажут Россию за поддержку Асада819
В Домодедово золотые слитки пробили дно самолета82
CNN показал доказательства «успешности» ударов по Сирии559
Видео
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN показал доказательства «успешности» ударов по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:04
Добронравов вернулся на сцену
Шоу-бизнес
01:24
Трамп: «Миссия выполнена»
В мире США
00:45
США накажут Россию за поддержку Асада
США В мире
00:44
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США
Политика Ближний Восток
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика Статьи
00:46
В Австралии рыбак вытащил из акулы почти сто детенышей
Наука и техника
00:15
Асад похвалил российское оружие
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение