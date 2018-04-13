Политологи не ждут кардинального обновления правительства

Некоторые эксперты при этом обращают внимание, что вне зависимости от нового состава правительства, оно будет заниматься реализацией программы, озвученной президентом страны, а возможные изменения будут касаться уточнения функционала и распределения его между правительственными структурами.

Насколько масштабным будет кадровое обновление

По мнению руководителя «Политической экспертной группы» Константина Калачева , существенных перемен в составе правительства ожидать не стоит, и кабинет министров обновится «менее чем наполовину».

"В основе своей он останется прежним. И это не плохо: преемственность — это плюс. Думаю, что некоторые министры подлежат замене, но фамилии их называть не буду. Я думаю, что ключевые министры останутся на своих местах", — сказал он.

Аналогичного мнения придерживается политолог, член Экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин . Он отмечает, что президент уже озвучил программу на будущий срок, а потому новое правительство, «вне зависимости от того, кто будет его возглавлять и в какой степени оно будет обновлено», займется реализацией именно этой программы.

"В любом случае, мне кажется, кадровое обновление не будет очень большим: это не соответствует стилю президента", — добавил собеседник агентства.

Кто останется в правительстве и кто в него войдет

Эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов подчеркивает, что персональный состав кабинета министров во многом «будет привязан к структурным изменениям». Если говорить о министерских позициях, то, по мнению эксперта, изменения могут коснуться, прежде всего, сферы образования и науки.

"Что касается остальных, я думаю, там скорее будет вопрос баланса между группами. Но я думаю, что судя по тому раскладу, который есть на данный момент, можно ожидать ослабления группы Медведева, даже если он останется премьер-министром, и роста представительства групп Чемезова и Ковальчуков", — уточнил собеседник агентства.

Слатинов говорит о наличии претензий к управленческим ролям или репутационным позициям некоторых членов кабмина, приводя в пример Дмитрия Рогозина . По его мнению, в последние годы было много претензий к качеству работы и функционалу, которым занимается вице-премьер, несмотря на достижения ВПК — «то есть здесь очень противоречивая ситуация для президента».

Если говорить о возможном приходе в правительство кого-то из либерального крыла, то, по мнению Калачева, это будет «точно не сам Кудрин», но «состав будет сбалансирован, и системные либералы будут там представлены».

Что касается министра иностранных дел Лаврова, то эксперты не исключают, что он может покинуть кабинет министров, но по своему желанию. Так, Слатинов говорит, что в случае с главой МИД «есть какой-то элемент усталости», но оговаривается, что его отставка «не обязательно» случится.

Калачев напомнил, что главу МИД уже «не раз торопились провожать», но это один из самых популярных министров, а потому он уйдет, «если он сам захочет». «Если говорить про всякие варианты о его преемнике, которые были в телеграмм-каналах, например, о замене Лаврова на Пескова, я отвергаю», — добавил эксперт.

Какие изменения ждут правительство

Политтехнолог Минченко отмечает, что «борьба за структуру правительства» еще ведется, и «решений окончательных нет», но можно выделить несколько связанных с этим тем. «Первая — это тема вице-премьеров как кураторов проектов, которые были заявлены в послании президента. Тема вторая — возможность появления министерства или профильного вице-премьера по Арктике», — уточнил он.

Эксперт Слатинов не занимает какую-то одну позицию и считает, что Путин, с одной стороны, готов осуществить «серьезную, кардинальную перестройку», но, с другой стороны, «будет опасаться это делать в ситуации, когда эта перестройка может оказать дестабилизирующее влияние в очень хрупкой и очень сложной ситуации, связанной с санкциями».

По его мнению, будет несколько вариантов, как, например, «перенести работу министерств и ведомств целиком на проектный принцип и выстроить проектную структуру внутри исполнительной власти». «Мне кажется, скорее всего, будут подготовлены какие-то другие варианты, более мягкие, когда будет усилена роль, например, проектного офиса», — предположил он.

Также, считает Слатинов, будет предпринята попытка добиться «большей понятности и прозрачности в распределении функций между министерствами, агентствами и службами, потому что сегодня эта структура очень громоздкая, очень неповоротливая».