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Опубликован шорт-лист претендентов на Международную Букеровскую премию
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Опубликован шорт-лист претендентов на Международную Букеровскую премию 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Оргкомитет Международной Букеровской премии (Man Booker Prize) опубликовал короткий список претендентов на звание лауреата 2018 года. Список из шести книг обнародован на сайте премии.
В частности, в него вошли роман Vernon Subutex 1 писателя Виржини Депант из Франции, Like a Fading Shadow писателя Антонио Муньоса Молины из Испании, Frankenstein in Baghdad Ахмеда Саадави из Ирака и Flights Ольги Токарчук из Польши.
Отмечается, что два претендента являются также лауреатами прошлых лет. Так, писатель из Южной Кореи Хан Кан с книгой The White Book является призером 2016 года, а венгр Ласло Краснахоркаи с книгой The World Goes On был награжден в 2015 году.
Председатель жюри Букеровской премии в 2018 году Лайза Аппиньянези заявила, что все члены шорт-листа стоят того, чтобы их произведения «читали и перечитывали». Она также выразила сожаление, что пришлось отказать от дальнейшего участия другим претендентам.
Приз на сумму в 50 тысяч фунтов стерлингов (более 4 млн рублей) будет поделен между лауреатом и его переводчиком. Победитель премии 2018 года будет объявлен 22 мая на официальном ужине в музее Виктории и Альберта в Лондоне.
Международная Букеровская премия — одна из наиболее престижных наград в мире литературы. Впервые вручение состоялось в 1969 году.
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