Опубликован шорт-лист претендентов на Международную Букеровскую премию

Оргкомитет Международной Букеровской премии (Man Booker Prize) опубликовал короткий список претендентов на звание лауреата 2018 года. Список из шести книг обнародован на сайте премии.

В частности, в него вошли роман Vernon Subutex 1 писателя Виржини Депант из Франции , Like a Fading Shadow писателя Антонио Муньоса Молины из Испании , Frankenstein in Baghdad Ахмеда Саадави из Ирака и Flights Ольги Токарчук из Польши

Отмечается, что два претендента являются также лауреатами прошлых лет. Так, писатель из Южной Кореи Хан Кан с книгой The White Book является призером 2016 года, а венгр Ласло Краснахоркаи с книгой The World Goes On был награжден в 2015 году.

Председатель жюри Букеровской премии в 2018 году Лайза Аппиньянези заявила, что все члены шорт-листа стоят того, чтобы их произведения «читали и перечитывали». Она также выразила сожаление, что пришлось отказать от дальнейшего участия другим претендентам.

Приз на сумму в 50 тысяч фунтов стерлингов (более 4 млн рублей) будет поделен между лауреатом и его переводчиком. Победитель премии 2018 года будет объявлен 22 мая на официальном ужине в музее Виктории и Альберта в Лондоне.

Международная Букеровская премия — одна из наиболее престижных наград в мире литературы. Впервые вручение состоялось в 1969 году.